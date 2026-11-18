一名台灣籍申請人收到美國移民局核發的工作許可證，卻發現出生國家被誤列為中國，擔心影響綠卡審理及移民排期。（取自社群平台）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣籍申請人的美國工卡誤列China，引發綠卡排期疑慮；律師指出排期原則看出生地，關鍵在及早查明並更正移民局內部紀錄。

近期有台灣籍申請人在辦理綠卡 期間，發現美國公民暨移民 服務局（USCIS，簡稱移民局）核發的工卡顯示「China」，擔憂影響排期等綠卡申請程序。移民律師許俊良指出，美國移民簽證 名額原則上依申請人出生地分配，即使工作許可證（EAD，俗稱工卡）誤列中國，也不會自動被歸入中國大陸出生者的移民排期。不過，若移民局內部紀錄同樣有誤，就可能影響後續綠卡審理。

該台灣籍申請人表示，護照及申請表均填寫台灣，相關文件也由自己準備，懷疑移民局沿用舊資料。他回憶，2002年申請L-1簽證時，曾使用「Republic of China」（中華民國）作為國家名稱，不排除因此造成資料辨識錯誤。

台灣出生者若發現美國工作許可證上的出生國家誤列為中國，不代表綠卡排期會自動受到影響。移民律師提醒，應及早確認移民局內部紀錄並申請更正。（AI生成示意圖）

許俊良表示，美國移民法對出生地認定，與外交政策上的國家承認並非相同概念。根據「台灣關係法」，在相關法律適用上，台灣與中國大陸有所區別。移民局2008年發布的政策備忘錄，也明確指出台灣出生者的出生國家應標示為台灣，內部系統分別以「TAIWA（268）」及「CHINA（245）」識別台灣與中國大陸。

工卡出生國家出現錯誤，可能涉及原始申請資料填寫有誤、舊資料轉換問題、審理人員選錯國家代碼，或製卡過程誤植。目前並無移民局官方統計顯示此類錯誤是否普遍。至於綠卡排期，原則上取決於實際出生地，而非護照、國籍、居住地或工卡上的國家標示，因此台灣出生者不會僅因工卡誤列中國，就自動適用中國大陸出生者的排期。

不過，工卡與I-485身分調整雖屬不同申請程序，資料錯誤仍不宜忽視。許俊良解釋，單純工卡上的出生國家錯誤，通常不會直接導致綠卡遭拒；但若移民局內部資料也將出生地記錄為中國，審理人員可能要求補充證明或核對出生資料，延長審理時間，未來核發的綠卡也可能延續相同錯誤。

收到錯誤工卡後，申請人應先找出當初遞交的I-765表格，確認出生國家是否正確填寫為台灣。若原始資料無誤，應主動向移民局要求更正，並確認錯誤是否涉及其他移民案件紀錄。許俊良提醒，出生國家與國籍是不同概念，應確保護照、入境紀錄及移民申請文件中的出生地資料正確且一致，避免增加後續審查程序。

至於工作資格，若工卡上的姓名、照片、外國人登記號碼、工作許可類別及有效期限均正確，單純出生國家誤植通常不影響合法工作資格。但工卡並非旅行文件，也不等同預先入境許可（Advance Parole）。等待I-485審理的申請人，出境前應確認已取得有效旅行許可，或符合相關例外規定，以免影響綠卡申請。

此外，未來申請美國公民入籍時，移民局仍會審查出生地、國籍及過往移民紀錄。文件記載不一致可能增加核對及補件程序，但不代表自動影響入籍資格。許俊良強調，工卡出現中國字樣，不代表綠卡排期或移民資格已受影響，關鍵是及早確認移民局內部紀錄並更正錯誤，避免問題延續至綠卡及日後入籍程序。