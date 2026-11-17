華興保險總裁張國興（見圖）指出，房屋保險不一定涵蓋所有水損，洪水、下水道倒灌及車輛泡水的理賠規定也各不相同，稍有疏忽，災後恐面臨保障不足的問題。（記者謝雨珊／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 面對加州冬季強降雨風險，專家提醒民眾先檢查保單，因一般房屋險多不賠洪水、倒灌與車損，必要時應加購相關保障。

隨著聖嬰現象逐漸明顯，今年冬季加州 恐面臨強降雨、洪水及土石流威脅。面對極端天氣風險，南加州民眾除了做好防災準備，也應提前檢查保險 保障。保險業者於近日舉行的「2026秋季生活安全韌性講座」上指出，房屋保險不一定涵蓋所有水損，洪水、下水道倒灌及車輛泡水的理賠規定也各不相同，稍有疏忽，災後恐面臨保障不足的問題。

加州保險局2026年9月22日發布提醒，呼籲民眾在風暴來臨前檢視保單，尤其一般房屋及租客保險通常不承保洪水造成的損失，民眾可能需要另外購買洪水保險。洪水保險通常有30天等待期，因此不宜等到暴雨即將來襲才開始投保。

華興保險總裁張國興表示，一般房屋保險通常不承保洪水、土石流及部分相關災害，但若是風雨造成屋頂或窗戶受損，雨水因此進入室內，則可能適用不同的承保條款，仍須視個別保單內容而定。若遇到洪水、房屋進水等情況，應先釐清損害來源，再確認保單是否涵蓋。

此外，若馬桶堵塞或排水系統倒灌，導致汙水流入室內、地板受損，也不應直接認定洪水保險一定會賠。他建議，民眾可向保險經紀人確認是否有加購下水道倒灌保障（Sewer Backup Coverage）等附加條款。

張國興也提到說，這類附加保障每年保費可能不到50元，實際費用仍會依保險公司、保障額度及保單條件而異，建議民眾應以個別報價為準。

事實上，洪水除了可能損害住宅，也可能造成停放在街道、車庫或停車場的車輛受損。張國興提醒，房屋保險通常不負責賠償車輛損失，車主應檢查汽車保單是否包含綜合險（Comprehensive Coverage）。他表示，綜合險通常可涵蓋洪水、落樹等非碰撞事故造成的車輛損害，但這項保障並非所有汽車保單都自動包含。只購買法律要求的基本責任險，不代表車輛泡水後就能獲得賠償。

因此，車主可查看保單的保障明細頁，確認是否已購買綜合險，並了解自付額及其他限制。若車輛已遭洪水損害，應拍照記錄現況、保留相關支出紀錄，並儘快聯絡保險公司。

除了確認保障範圍，張國興也建議民眾平時建立家庭財物清單，尤其是家具、電子產品及其他高價物品。民眾可利用手機拍攝家中物品，將照片、收據、購買紀錄及保單文件備份至雲端，以便在遭遇水損、火災或失竊時，協助證明財物狀況及損失。

若災後需要申請理賠，應依保險公司的要求提供物品清單、照片及相關證明，不應誇大損失或申報並非自己所有的物品。張國興強調，虛報理賠可能引發保險詐欺調查，也可能影響後續投保。若對保單內容有疑問，可聯絡保險經紀人，或向加州保險局消費者專線查詢，避免災害發生後才發現保障不足。