新港灘碼頭岸邊標示著水位線和風暴警示。（圖片來源：新港灘市府官方臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州在聖嬰與前波風暴重創後，16日起再迎兩波系統，將帶來巨浪、強風、雷暴與山區降雪，沿岸多地並有洪水與高浪警告。

KTLA 5電視台報導，隨著另外兩波風暴系統接連而至，甫受巨浪襲擊的南加州 自16日起恐再掀浪潮。國家氣象局（National Weather Service）已針對南加州沿岸部分地區發布巨浪警告，部分地區亦恐出現洪水，預計19日達到高峰。新一波低壓系統也將帶來明顯降雨、降雪、強風及雷暴，山區部分地區雨量恐達五吋。

根據國家氣象局，橙縣 及聖地牙哥縣沿海地區的西向海灘，預計出現六至九呎浪高，部分浪高可達11呎，且伴隨非常強勁的離岸流；洛縣 地區海岸浪高預計達六至九呎；范杜拉縣（Ventura County）則可能出現七至12呎浪。風險最高的地區包括范杜拉至海峽群島港（Channel Islands Harbor），及派洛斯福德斯（Palos Verdes）至Marina Del Rey一帶。

在中央海岸（Central Coast），部分地區16日起出現20呎巨浪後，19日恐再度遭近20呎巨浪襲擊。國家氣象局呼籲，因海況危險，缺乏經驗的泳客最好避免下水。

在漲潮期間，洛縣及范杜拉縣部分沿岸地區，預計出現輕度至中度洪水，包括海灘停車場、港口步道、自行車道及沿海道路等。至20日，潮位可能升至6.5至6.8呎。

事實上，受歷史性聖嬰現象（El Niño）影響，近幾周南、北加州已飽受強勁巨浪、帝王潮（King Tides）及風暴影響，部分沿海地區出現大範圍淹水，海水也損壞部分建築結構。

根據衝浪網站Surfer.com，新港灘（Newport Beach）臭名昭彰的岸邊浪點Wedge可說「完全失控」。網站寫道，「高聳入雲的浪牆，可怕的浪頭，陡峭地不可思議的落差，一群瘋子從浪尖縱深躍下，景象壯觀又恐怖，荒誕至極。」 新港灘碼頭沿岸堆滿了沙袋。（圖片來源：新港灘市府官方臉書） 新港灘碼頭正在處理街道上的積水。（圖片來源：新港灘市府官方臉書） 新港灘碼頭工作人員正在搭沙袋。（圖片來源：新港灘市府官方臉書） 圖為新港灘航拍畫面。（圖片來源：新港灘市府官方臉書）

根據拍攝的影片顯示，范杜拉碼頭（Ventura Pier）及衝浪者角（Surfers Point）附近巨浪如水牆般猛烈衝向海岸。在海豹灘（Seal Bach），巨浪穿越市府先前堆疊的沙堤，留下大量沙土、積水等。工作人員緊急於16日上午加固沙堤。當地居民吉姆（Jim）表示，在這居住26年，從未見過如此景象。

舊金山灣區（Bay Area）部分海灘則出現超過30呎浪高，半月灣（Half Moon Bay）外海知名衝浪地點馬沃里克（Mavericks），更出現50呎巨浪。此外，超過30呎至50呎浪潮，亦於15日猛烈襲擊舊金山附近帕斯菲卡碼頭（Pacifica Pier），所幸並未傳出嚴重傷亡。

國家氣象局指出，受一道逐漸減弱鋒面影響，16日上午起，范杜拉沿海向南至卡特琳娜島（Catalina Island）附近海域出現零星陣雨至16日夜間。儘管這個天氣系統相對微弱，洛杉磯南部及東部地區仍可能出現雷暴與較強雨勢。

18日深夜到19日，另一個顯著低壓系統將帶來範圍更廣、更明顯雨勢，山區也會出現降雪、強風及雷暴。國家氣象局預估，這波系統將帶來一至三吋雨量，面西南方的山坡及山麓地區，雨量恐達二至五吋。20日起將逐漸轉為乾燥天氣，氣溫回升。

隨著風暴系統逼近，南加州或將面臨更多巨浪侵襲。（國家氣象局）