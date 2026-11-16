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台裔移民改變人生 劉雲平、劉弘威談家庭故事

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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聯邦眾議員劉雲平（左）、加州最高法院大法官劉弘威（中）及Groombridge ...
聯邦眾議員劉雲平（左）、加州最高法院大法官劉弘威（中）及Groombridge Wu律師事務所律師Jennifer Wu（右），在北美台灣人律師協會招待會上座談，討論法律職涯與台裔身分認同。（記者攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

劉雲平與劉弘威在北美台灣人律師協會座談中，回顧移民家庭與戰爭記憶如何塑造人生選擇，也談到對台灣民主、法治及美台關係的關注。

從父母在跳蚤市場擺攤維生，到兒子當選聯邦眾議員；從移民家庭期待子女行醫，到下一代走上法律之路。聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）與加州最高法院大法官劉弘威（Goodwin Liu）14日出席北美台灣人律師協會（NATBA）首次公開招待會，暢談台裔背景如何影響兩人的職涯選擇與對台灣的關注。

這場座談也讓兩名大學老友重聚。兩人在史丹福大學曾住同一棟宿舍，劉弘威記得，劉雲平當年一邊念書、一邊服役，令他十分敬佩。劉雲平回憶，在俄亥俄州長大時，家裡曾遭人丟雞蛋、車胎被割破，他也常被歧視字眼辱罵。劉弘威則說，1970、80年代的美國，不太區分台灣人、華人或其他亞裔。

劉雲平說，自己走上法律之路，或許多少受父親影響。父親赴美求學時曾立志當律師，一教授替他取了英文名George，父母後來便以該教授的名字，為兒子取名Ted。三年後全家移民赴美，父母在跳蚤市場擺攤、住過別人家的地下室，後來陸續開幾家禮品店，每周工作七天，父親的律師夢也就此放下。他笑說，父母至今仍常提起當醫師的兄弟。

劉弘威也打趣說，自己同樣有個當醫師的兄弟，被家人稱為「好兒子」；他則是家族同輩中第一個沒走醫療路線的人，也是家族第一位律師。他回憶，父親熱愛讀報，家中堆滿英文報紙和從台灣寄來的報紙，長大後才體會，父親關心的政治與社會議題，其實與法律人相通，只是移民後缺乏實踐機會。

談及上一代離鄉的原因，劉雲平說，祖父與外祖父都曾與中共作戰，失去一切後逃往台灣；母親年輕時被安排讀師範，家裡因此能領到米和油。這些經歷讓他更關注台灣面臨的威脅，支持對台軍售及擴大美台貿易。劉弘威則說，父母在日治時期成長，他小時候常聽長輩以日本名字互稱。而父母那一代也親身經歷戰爭、戰後政權更替與知識分子遭整肅，家族中也有人直接受波及，這些記憶伴隨他們一生，也影響了他們的人生選擇。

話題轉到法治，劉雲平說，官員宣誓效忠的對象是憲法；民間律師也能透過公益訴訟，為法治出一份力。劉弘威則說，每次聽到有人談起台灣，民主、自由與法治幾乎總是一起出現，這讓他很受鼓舞。他想起2020年2月訪台時與蔡英文見面，兩人都當過法律教授，聊得很投機，蔡英文當時花了不少時間談公民社會。他說，像律師協會這樣的民間團體，讓大家有機會發聲，也學著在不同意見中找到共識，而這一切，都要從保障言論與結社自由開始。

座談尾聲，主持人端出「夜市快問快答」，讓兩人在牛肉麵、鹽酥雞、仙草、奶茶、剉冰等多道小吃之間快速二選一。問到香菜，劉雲平想都沒想就說要「雙倍香菜」；輪到蚵仔煎，劉弘威笑說那是媽媽的最愛。最後，主持人問，逛了一整夜回到家，爸媽會叫你多吃還是少吃？這場從移民家庭故事談起的座談，就在台灣家庭最熟悉的那句叮嚀中畫下句點：「多吃一點。」

精華 FAQ

  • 兩人主要分享移民家庭背景如何影響他們的職涯與價值觀，也談到家族歷史、台灣經驗，以及這些背景如何加深他們對民主、法治與台灣安全的關注。

  • 劉雲平回憶父母從台灣移民美國後艱苦創業，家族又曾經歷戰亂與逃難，讓他更重視制度與自由，也因此支持對台軍售、擴大美台貿易並投入法律工作。

  • 劉弘威認為台灣常把民主、自由與法治連在一起，令人鼓舞；他也強調民間團體與言論、結社自由的重要，並以自己訪台與蔡英文交流的經驗作為例證。

移民 劉雲平 史丹福大學

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