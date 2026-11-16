北美台裔律師、法界人士齊聚洛城 蔡英文視訊致詞
北美台灣人律師協會在洛杉磯正式亮相，聚集美加台裔法官律師交流，劉雲平、劉弘威與多位來賓談法治、身分認同及台美連結。
AI摘要
文章摘要整理：
北美台灣人律師協會在洛杉磯正式亮相，聚集美加台裔法官律師交流，劉雲平、劉弘威與多位來賓談法治、身分認同及台美連結。
來自美國各地及加拿大的法官、律師等法律界人士，14日齊聚洛杉磯，出席北美台灣人律師協會（NATBA）招待會，見證協會正式對外亮相。聯邦眾議員劉雲平與加州最高法院大法官劉弘威同台座談，台灣前總統蔡英文、副總統蕭美琴也透過影片致詞。舊金山市府律師邱信福形容，這是美國歷來規模最大的台裔法律人聚會。
招待會由洛杉磯縣高等法院法官黃海倫以台語開場，並介紹協會標誌的設計靈感，源自台灣夜市常見的購物袋。隨後由Groombridge Wu律師事務所律師Jennifer Wu主持座談，邀請劉雲平與劉弘威分享法律職涯經歷，以及台裔身分認同對個人成長與專業發展的影響。
劉雲平受訪表示，他與劉弘威在史丹福大學求學時便相識，很高興與老友同台，也期待結識更多台裔律師。他也談到角逐聯邦眾議院民主黨團主席，表示選舉預定18日舉行，目前尚無其他競爭者，對有機會成為國會史上首位亞裔黨團主席感到興奮。出生於台灣、三歲半隨家人移民美國的他也強調，支持台灣具備足夠的自我防衛能力，並支持深化美台關係及雙邊經貿往來。
劉弘威則表示，台裔身分對許多與會律師意義深遠，民主、自由與法治也是大家共同珍視的價值。他現任協會顧問委員會主席，成員包括14名台裔州級法官及聯邦法官。他說，父母在美國生活五、六十年，至今仍與台灣保持深厚的情感連結，父母勤奮、自律及重視教育的態度，也深深影響他。談到法官職責，他強調，最重要的是忠實遵循法律，無論誰輸誰贏，都必須依法判斷。他也致力讓更多民眾取得司法資源，提升法律界的多元代表性。
黃海倫也介紹明年1月將接任洛杉磯縣高等法院首席法官的Ricardo Ocampo，他將成為該院史上首位亞裔首席法官。Ocampo上台時幽默表示，緊接在台語開場後致詞並不容易，他今天就和法院一樣「缺少口譯員」。他指出，民眾走進法庭時，若看見與自己文化背景相近的法官，感受可能截然不同；他也期盼這類聚會能延續下去，成為年度傳統。
協會共同創辦人、3E公司總法律顧問Audrey Jean表示，希望讓文化背景相近、同樣重視民主與法治的律師「有個家」，在職涯上彼此支持。邱信福則以移民家庭對子女的期待開玩笑說，在場不少人選擇當律師，恐怕都曾「讓父母失望了」。他也鼓勵台裔法律人投入公共服務，讓下一代知道，他們在美國有一席之地。
蔡英文在預錄影片中表示，法治能約束權力，確保每個人在法庭上受到平等對待；蕭美琴則鼓勵台裔法律人分享台灣故事，啟發下一代。駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣笑說，外交官與律師都重視事實、講究措辭，也期盼台裔法律人無論在哪裡執業，都能以自己的台灣背景為榮。
因為洛杉磯聚集許多台裔法律人，也方便來自美國各地與加拿大的法官、律師齊聚交流，藉此讓協會對外公開，建立彼此支持與連結的平台。 他表示正角逐聯邦眾議院民主黨團主席，並提到有望成為國會史上首位亞裔黨團主席；同時強調支持台灣具備自我防衛能力，並深化美台關係與經貿往來。 與會者普遍強調民主、自由與法治是共同價值，也希望以台裔身分為榮，提升法律界多元代表性，並鼓勵年輕世代投入公共服務與司法體系。
精華 FAQ
因為洛杉磯聚集許多台裔法律人，也方便來自美國各地與加拿大的法官、律師齊聚交流，藉此讓協會對外公開，建立彼此支持與連結的平台。
他表示正角逐聯邦眾議院民主黨團主席，並提到有望成為國會史上首位亞裔黨團主席；同時強調支持台灣具備自我防衛能力，並深化美台關係與經貿往來。
與會者普遍強調民主、自由與法治是共同價值，也希望以台裔身分為榮，提升法律界多元代表性，並鼓勵年輕世代投入公共服務與司法體系。
上一則
台裔移民改變人生 劉雲平、劉弘威談家庭故事
下一則