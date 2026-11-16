北美台裔律師、法界人士齊聚洛城 蔡英文視訊致詞

北美台灣人律師協會14日在洛杉磯市中心舉辦招待會，來自各地的律師及法律專業人士在現場交流。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 北美台灣人律師協會在洛杉磯正式亮相，聚集美加台裔法官律師交流，劉雲平、劉弘威與多位來賓談法治、身分認同及台美連結。

來自美國各地及加拿大 的法官、律師等法律界人士，14日齊聚洛杉磯 ，出席北美台灣人律師協會（NATBA）招待會，見證協會正式對外亮相。聯邦眾議員劉雲平與加州最高法院大法官劉弘威同台座談，台灣前總統蔡英文、副總統蕭美琴也透過影片致詞。舊金山 市府律師邱信福形容，這是美國歷來規模最大的台裔法律人聚會。

招待會由洛杉磯縣高等法院法官黃海倫以台語開場，並介紹協會標誌的設計靈感，源自台灣夜市常見的購物袋。隨後由Groombridge Wu律師事務所律師Jennifer Wu主持座談，邀請劉雲平與劉弘威分享法律職涯經歷，以及台裔身分認同對個人成長與專業發展的影響。

劉雲平受訪表示，他與劉弘威在史丹福大學求學時便相識，很高興與老友同台，也期待結識更多台裔律師。他也談到角逐聯邦眾議院民主黨團主席，表示選舉預定18日舉行，目前尚無其他競爭者，對有機會成為國會史上首位亞裔黨團主席感到興奮。出生於台灣、三歲半隨家人移民美國的他也強調，支持台灣具備足夠的自我防衛能力，並支持深化美台關係及雙邊經貿往來。

劉弘威則表示，台裔身分對許多與會律師意義深遠，民主、自由與法治也是大家共同珍視的價值。他現任協會顧問委員會主席，成員包括14名台裔州級法官及聯邦法官。他說，父母在美國生活五、六十年，至今仍與台灣保持深厚的情感連結，父母勤奮、自律及重視教育的態度，也深深影響他。談到法官職責，他強調，最重要的是忠實遵循法律，無論誰輸誰贏，都必須依法判斷。他也致力讓更多民眾取得司法資源，提升法律界的多元代表性。

黃海倫也介紹明年1月將接任洛杉磯縣高等法院首席法官的Ricardo Ocampo，他將成為該院史上首位亞裔首席法官。Ocampo上台時幽默表示，緊接在台語開場後致詞並不容易，他今天就和法院一樣「缺少口譯員」。他指出，民眾走進法庭時，若看見與自己文化背景相近的法官，感受可能截然不同；他也期盼這類聚會能延續下去，成為年度傳統。 洛杉磯縣高等法院法官黃海倫在北美台灣人律師協會招待會上以台語開場，並介紹協會標誌的設計靈感來自台灣夜市常見的購物袋。（記者張庭瑜／攝影） 洛杉磯縣高等法院候任首席法官Ricardo Ocampo在北美台灣人律師協會招待會上致詞。（記者攝影）

協會共同創辦人、3E公司總法律顧問Audrey Jean表示，希望讓文化背景相近、同樣重視民主與法治的律師「有個家」，在職涯上彼此支持。邱信福則以移民家庭對子女的期待開玩笑說，在場不少人選擇當律師，恐怕都曾「讓父母失望了」。他也鼓勵台裔法律人投入公共服務，讓下一代知道，他們在美國有一席之地。 舊金山市府律師邱信福（David Chiu）出席北美台灣人律師協會招待會並發言。（記者攝影）

蔡英文在預錄影片中表示，法治能約束權力，確保每個人在法庭上受到平等對待；蕭美琴則鼓勵台裔法律人分享台灣故事，啟發下一代。駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣笑說，外交官與律師都重視事實、講究措辭，也期盼台裔法律人無論在哪裡執業，都能以自己的台灣背景為榮。

台灣前總統蔡英文透過預錄影片，在北美台灣人律師協會洛杉磯招待會上致詞。（記者張庭瑜／攝影）