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無保險貨車撞牆 華人屋主指警方消極處理 嘆像二等公民

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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擋土牆被撞塌，車輛零件卡在瓦礫中。（圖／陳太太提供）
擋土牆被撞塌，車輛零件卡在瓦礫中。（圖／陳太太提供）

AI摘要

文章摘要整理：

核桃市一名華人屋主在家遭推銷肥料貨車撞毀圍牆，事後發現對方無保險，且警方處理求償問題時讓她感到被忽視與偏袒，只能先靠自家房屋保險修復。

人在家中坐，禍從天上來。核桃市一華人屋主日前在家看電視，突然聽見屋外傳來巨響，出門才發現一輛推銷肥料的貨車撞毀住家圍牆。屋主陳太太（化名）表示，事發後對方遲遲未提供保險資料，警方到場後也未能協助解決求償問題。丈夫事後前往警局查詢，才得知對方沒有保險，如今只能先透過自家房屋保險處理損失。她對警方處理方式感到失望，直言來美卅多年，首次感覺像「二等公民」。

陳太太表示，事故發生於7日上午10時許，當時她與丈夫正在家中看電視，突然聽見屋外傳來巨大撞擊聲。兩人擔心停在屋外的汽車遭撞，趕緊出門查看，只見前院塵土飛揚，一輛載有肥料的貨車撞上住家圍牆，車輛零件及碎片散落庭院。「幸好前面有花園和庭院作為緩衝。」她說，貨車因此沒有直接撞到房屋。

她指出，事發時現場共有四名相關人員，其中一人稱，貨車當時沒有人駕駛，是車輛自行滑動才撞上圍牆。陳太太要求對方提供駕照、車輛登記及保險資料，以便後續求償，但對方拖了十多分鐘，始終沒有交出相關文件，還走到一旁打電話。她只好先拍下受損圍牆、車牌及現場情況，再撥打911報警。

警方與消防救護人員陸續抵達，確認無人受傷後，救護人員先行離開，警員則留在現場處理。不過，陳太太對警方的處理方式相當不滿。她表示，自己與丈夫多次詢問如何取得對方保險資料及事故報告，但警員屢次打斷她的提問，只表示警方會處理，並要她透過自己的保險公司求償。直到丈夫再次要求，警方才提供對方身分證件及車輛登記資料，卻仍沒有保險資訊。丈夫也曾詢問，對方沒有保險是否應開罰單，但警員沒有回應。

「來美國卅多年，第一次覺得像二等公民。」陳太太說，最讓她氣憤的是，每次想開口詢問，話還沒說完就被打斷，「一個完整的句子都沒講完」。她表示，不敢說警方態度惡劣，但認為整個處理過程確實有「偏向性」。

陳太太另指出，這類沿街推銷肥料的車輛，過去曾多次出現在社區中，居民也會透過群組互相提醒。她也呼籲華人不要貪圖便宜，輕易接受陌生業者的服務。目前她已聯絡房屋保險公司，等待理賠員評估損失，實際修復費用尚未確定。她也提醒其他屋主，平時應確保房屋保險保障充足，以免遇到突發事故時，還得自行承擔龐大的修復費用。

肇事車輛車斗載滿成袋貨物和工具。（圖／陳太太提供）
肇事車輛車斗載滿成袋貨物和工具。（圖／陳太太提供）

精華 FAQ

  • 事故發生在7日上午，貨車疑似在無人駕駛下滑動撞上住家圍牆，碎片散落庭院。所幸前院花園與庭院緩衝，未直接撞到房屋本體，但圍牆已明顯受損。

  • 屋主表示，她多次詢問如何取得對方保險資料與事故報告，卻屢次被警方打斷，只被要求走自家保險求償。直到丈夫追問後才拿到身分與登記資料，仍未獲保險資訊。

  • 由於對方沒有保險，屋主目前已聯絡自己的房屋保險公司，等待理賠員評估損失與修復費用。她也提醒其他屋主，平時應確認保險保障足夠，以免突發事故自行承擔高額費用。

核桃 保險 華人

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