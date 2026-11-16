圍牆被撞毀 未獲賠損失可打民事官司追討

磚塊、車燈碎片和車輛零件散落前院。（圖／陳太太提供）

AI摘要 文章摘要整理： 核桃市華人屋主圍牆遭貨車撞毀後，若肇事者無保險，可先由房屋保險理賠，再視損失與保單條款，透過民事訴訟或小額法庭追討差額。

核桃市一華人 屋主日前遭推銷肥料的貨車撞毀圍牆，事後得知對方沒有保險 ，只能考慮透過自己的房屋保險求償。保險業者指出，房屋保險通常涵蓋圍牆等附屬設施，但屋主可能須負擔自付額，未來保費 也可能受影響；律師表示，未獲理賠的損失，可考慮透過民事訴訟追討。

華興保險創辦人張國興表示，住宅遭車輛撞擊，屋主主要有兩種求償方式。第一種是直接向自己的房屋保險公司提出理賠申請，由保險公司評估損失並安排賠償，屋主則須負擔保單規定的自付額。一般獨棟住宅保險不論自住或出租，除了房屋主體，也涵蓋圍牆、涼亭等附屬建築物，因此圍牆遭車輛撞毀，不需要額外購買特殊保險。

房屋保險理賠後 隔年保費將漲

張國興指出，透過自己的房屋保險理賠，通常是較直接的處理方式，尤其當受損圍牆需要盡快修復時，屋主不必一直等待肇事者回應。不過，保險公司支付賠償後，雖可能向肇事者追償，但房屋保險的自付額大多由屋主自行吸收，隔年保費也會上漲。

第二種方式則是向肇事車輛的保險公司求償。張國興表示，如果對方確實投保，且保險公司確認事故責任，便可由對方保險公司賠償。不過，若涉及商業車輛，理賠時間可能比一般私人汽車保險長，但商用車保險額度通常不低。他提醒，事故現場未能取得保險資料，不代表對方一定沒有投保，可透過警方報告號碼確認；若確定對方沒有保險，就直接走自己的房屋保險。

南加律師劉龍珠表示，這類事件可分為刑事和民事兩個層面。若撞擊是蓄意，例如有人挾怨報復，就涉及損壞私人財產的刑事犯罪，警方不但可以、也應該立案調查，屋主同時也可提出民事訴訟。不過，這種情況相對少見，更常見的是酒醉駕駛、開車看手機或車輛臨時故障等意外。

劉龍珠指出，沒有保險開車本身就構成違法，但由於無保險駕駛者眾多，警方往往認為事情不嚴重，抱持「多一事不如少一事」心態，不會主動追究。屋主可以明確要求警方對肇事者提出檢控，相關調查內容便會記錄在警方報告。劉龍珠說，正因為對方沒有保險，屋主才無法從對方保險公司獲得賠償，因此這項紀錄對日後民事求償有幫助。

可向警方提出內部投訴 形成壓力

劉龍珠提醒，屋主與警方對話時，要確保說法正確，因為所有內容都會被記錄。若警方處理過程明顯怠惰或流於官僚，屋主也可以向警方提出內部投訴（internal complaint），對警方形成一定壓力。

至於理賠，劉龍珠表示，屋主應先詢問自己的房屋保險是否涵蓋這類損失。若保險不理賠、只賠部分，或屋主須自行負擔數千元的自付額，這都是屋主的實際損失，可以向肇事者提告追討。劉龍珠說，對方即使沒有保險，也可能有工作收入，若損失金額只有數千元，仍有機會拿回。

不過劉龍珠也提醒，屋主提告時通常會求償全部損失，但保險公司既然已經先行賠付，可能依保單條款要求屋主拿到的錢先償還給保險公司，剩下的部分才歸屋主，因此屋主應先確認自己的保單條款。

劉龍珠認為，最聰明的做法是將事故照片、警方報告、對方身分及車輛登記資料全部交給保險公司，詢問如何處理最好。劉龍珠說，屋主的目的是取得賠償，「保險公司賠也好、對方賠也好」，若對方真的沒有錢，即使告贏也未必拿得到，因此應先看保險能賠多少，剩下的部分再考慮是否到小額法庭提告。

肇事車輛相關人員在現場等候處理。（圖／陳太太提供）