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航班停飛 機票額外服務均可退款

記者謝雨珊／綜合報導
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聯邦民航局13日晚宣布停飛令解除後，各機場旅客開始重新登機，但航班秩序大亂。圖為...
聯邦民航局13日晚宣布停飛令解除後，各機場旅客開始重新登機，但航班秩序大亂。圖為紐約自由國際機場14日旅客登機擁擠情況。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國DOT規定，航班取消或重大延誤時，旅客若不搭乘可拿回票款與未用服務費；但住宿餐飲補償與改搭他航班，則取決於延誤原因是否屬航空公司可控。

美國航班若因惡劣天候、政府下令停飛或空中交通管制系統故障大規模取消或延誤，受困旅客除了要重新安排交通及住宿，也可能面臨額外開銷。不過，根據聯邦運輸部（DOT）規定，無論航班因何種原因取消或重大延誤，只要旅客選擇不再搭乘，航空公司必須全額退還機票費，不能強迫旅客接受飛行點數或旅行抵用券取代現金退款。

運輸部將國內航班延誤3小時以上、國際航班延誤6小時以上，定義為重大延誤。旅客若拒絕航空公司提出的改訂航班安排，航空公司必須將票款退回原始付款方式。以信用卡購票者，航空公司須在七個工作天內退款；以現金或支票付款者，則須在20個日曆天完成。

除機票費用，旅客已付費卻未能使用的額外服務，也有權要求退款，包括預選座位費及機上Wi-Fi費。托運行李若延誤超過一定時間，航空公司也必須退還行李托運費；國內航班的門檻為12小時，國際航班則依航程長短，為15至30小時。

若旅客在政府下令停飛期間，自願接受旅行抵用券而非現金退款，聯邦規定抵用券至少須有5年有效期限。

不過，機票退款與住宿、餐飲補償是兩回事。旅客若仍想前往目的地，航空公司須免費安排下一班有空位的航班；若因天候、安全威脅、空管故障或FAA停飛令等非可控因素取消或延誤，航空公司無須負擔住宿、餐飲費，也不必安排改搭其他航空公司的航班。

運輸部10月生效的新規，將非預定維修、政府系統故障及機上乘客突發疾病或鬧事等，列為航空公司無法控制的因素，航空公司無須負擔旅客的住宿與餐飲費。遭遇這類情況，旅客可查看信用卡是否附有旅遊延誤保險，部分卡提供300至500元以上補償，可支付住宿、餐飲及交通費，延誤達6至12小時即可申請。

若延誤或取消是因航空公司自身問題，如電腦系統故障或機組排班失誤，美國主要航空公司承諾提供餐飲及飯店補助，並視情況協助旅客改搭合作航空公司的航班。

此外，旅客即使已登機，若因停飛令受困飛機上，也受到聯邦規定保障。國內航班在停機坪等待時間不得超過3小時，國際航班不得超過4小時。

例外情況包括機長認定涉及安全或保安問題，或空中交通管制單位認為返回航廈會影響機場運作。若停機坪延誤達2小時，航空公司必須提供可正常使用的洗手間、足夠食物及飲用水，並在有需要時提供醫療協助。

消費者權益倡議人士提醒，旅客遇到航班異動，不要在航空公司正式宣布取消航班或重大延誤前，自行取消訂位，以免影響取得全額退款的權利。

精華 FAQ

  • 只要旅客選擇不再搭乘，航空公司必須退回機票全額，且不能以點數或旅行抵用券取代現金退款；預選座位、機上Wi-Fi等已付費但未使用的服務，也能一併申請退費。

  • DOT將國內航班延誤3小時以上、國際航班延誤6小時以上視為重大延誤；若旅客拒絕改訂航班，票款須退回原支付方式，信用卡7個工作天內，現金或支票20個日曆天內完成。

  • 若屬天候、安全威脅、空管故障、FAA停飛令或非預定維修等不可控因素，航空公司通常不必負擔住宿餐飲；但停機坪等待仍受限制，國內不得超過3小時，國際不得超過4小時。

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