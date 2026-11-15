部分長者難跨越數位落差 卡在操作、資安

皮尤研究中心（Pew Research Center）資料顯示，目前全美65歲及以上成年人中，超七成使用網路，超半數擁有智慧手機。（AI生成示意圖）

AI摘要 文章摘要整理： 智慧設備已成生活必需，但不少長者因操作困難、資安疑慮而降低使用意願，報導建議從查信、繳費與視訊聯繫等實用功能循序學習。

據全美照護服務轉介機構1+1 Cares提供的資訊，智慧型手機 、平板電腦、網路服務及智慧家庭設備，已逐漸成為現代生活不可或缺的一部分。從繳交水電費、查詢銀行帳戶、預約醫療服務，到接收政府通知等，都已轉向數位。值得關注的是，如何協助長者跨越數位落差，是近年值得關注的議題。

皮尤研究中心（Pew Research Center）資料，目前全美65歲及以上成年人中，超七成使用網路，超半數擁有智慧手機。然而，許多長者雖然購買智慧型手機或平板電腦，卻可能僅會接聽電話、閱讀訊息，對下載應用程式、設定帳戶、連接無線網、使用網路銀行或處理電子郵件等功能，仍感到困擾。

聖地牙哥加大（UC San Diego）的一項研究指出，年長使用者經常因不熟悉的操作介面、艱澀的科技術語及複雜使用說明感到不知所措，進而降低使用意願，甚至放棄使用。

尤其值得注意的是，電子郵件及線上通知已成為許多政府機關、金融機構及公用事業單位與民眾聯繫的重要管道。若長者不習慣定期查看電子郵件，可能錯過水電費催繳通知、保險資料、醫療預約或政府重要訊息，甚至因未能及時處理而面臨服務中斷或額外罰款。

除操作上的困難，個人隱私及資訊安全，也是影響長者使用科技意願的重要因素。不少長者擔心個資外洩，對在線上輸入銀行帳戶、健康紀錄及其他個資抱持戒心。另一方面，網路詐騙、假冒政府機構的電子郵件，以及要求提供個資的可疑訊息，也讓不熟悉數位環境的長者容易感到困惑，甚至因此受騙。

報導強調，對長者而言，學習科技不必追求掌握所有新功能，不妨從日常生活中最實用的項目開始，例如定期查看電子郵件、線上繳交帳單、預約醫療服務，以及透過視訊與家人聯繫。只要循序漸進，就能逐步建立信心。