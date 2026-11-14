停飛令雖解機場租車排長龍 旅客嘆不得不信黑色星期五

大批無法起飛的旅客被迫改變行程，在長堤機場外等候Uber。（記者楊青／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： FAA13日突發全國停飛令，南加多座機場航班受阻，雖下午解除，但LAX等地仍有旅客滯留、租車與Uber排隊，行程大亂。

聯邦航空總署（FAA）13日突然發出全國停飛命令，南加洛杉磯 國際機場（LAX）、布班克、安大略、長堤 、橙縣約翰韋恩、棕櫚泉和聖地牙哥全部受影響，國際和國內出發航班全面凍結，大批旅客行程打亂。雖然停飛令在美西時間下午約6時解除，但仍有不少旅客滯留機場；一些旅客被迫臨時改變行程，租車櫃枱和共乘車區域大排長龍。有旅客開玩笑說，訂票時曾想過「13日適逢周五，可能不是好日子」，果然應驗。

FAA全國停飛令自美西時間13日下午12時54分生效，洛杉磯國際機場（LAX） 所有出發航班自中午起全面停止起飛，停機坪多架航班排隊待命；抵達航班則不受影響，照常降落。

13日晚10時30分左右準備從洛杉磯搭乘中國國際航空公司航班飛北京的羅蘭岡羅艷妮表示，她當天下午看到停飛新聞，很快就接到航空公司手機信息，公告暫停起飛，並說明尚未確定起飛時間，航空公司將另行告知起飛行程。羅小姐表示，還好航空公司通知及時，她沒白跑機場一趟。

不過更多人沒有這麽幸運。13日在長堤機場候機被攔下的白人歌手Cray Pauling說，他14日晚在俄勒岡州府有一場個人演唱會，本來打算帶女朋友提前一天前往，好好享受周末兩人世界，然後和歌迷們見面，沒想到下午3時45分起飛的航班臨時叫停。他苦笑，訂票時曾閃過念頭「13日適逢周五（最後的晚餐共13人出席，而耶穌受難日正是星期五），可能不是好日子」，現在看來不得不信。

來自奧克拉荷馬城的Kelly Santos也和Pauling同樣不幸。她說，每個月從老家俄克拉荷馬城來長堤工作一個星期，因此每個月的第二個星期五都是她最愉快的時候，但13日的停飛打破她周末和家人團聚的計畫。她在南加沒有親人，真不知如何是好。好在當地同事知道情況後伸出援手，準備開車來接她去家裏共度周末。

「我從下午3時等到現在4時10分，還沒有輪到搭乘共乘車優步（Uber）」，因航班停飛滯留的一位旅客表示，她當天下午已經上了飛往北加州奧克蘭的飛機，本來一個多小時就可到家，沒想到起飛叫停兩次後，將所有乘客都趕下飛機。本來還想等等今天晚些時候或有起飛希望，但後來感到機會渺茫。想租車北上，沒想到排隊將近一個小時，等到卻被告知「租車告罄」。想打Uber找酒店過夜，也全是排隊的人。

禁飛令於美西時間下午時許取消。雖然禁飛令解除，但截至美西時間下午6時，LAX出發航班仍受事件影響。FlightAware信息顯示，LAX出發航班，仍有約1小時26分鐘的延誤，降落航班則有36分鐘延誤。