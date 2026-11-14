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停飛令／華人旅客困機場 戲稱「集體罰坐」

記者張宏／洛杉磯報導
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FAA13日因「特殊情況及安全考量」，罕見發布全美航班停飛令，南加多機場受到影響...
FAA13日因「特殊情況及安全考量」，罕見發布全美航班停飛令，南加多機場受到影響；停飛令下達5小時後，仍有部分旅客守候在長堤機場，期望盡快搭上飛機。（記者楊青／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

FAA罕見下達全美停飛令，南加機場與多地華人旅客受影響，機場與航空公司正協助改簽，部分酒店與接送服務也因班機延誤而連帶受衝擊。

美國航空遭遇黑色星期五，華人旅客被困機場，戲稱集體「罰坐」。聯邦航空管理局（FAA）13日因「特殊情況及安全考量」，罕見發布全美航班停飛令，南加多機場受到影響，安大略國際機場（ONT）目前已積極部署旅客體驗團隊幫助大家辦理改簽等業務。

安大略國際機場發言人Steve Lambert向本報表示，機場每日平均有90個航班，目前正密切關注情況，並將在有最新消息時，盡快對外公布，他同時提醒旅客向航空公司確認最新航班資訊，機場無法確定有多少旅客受影響，相關數據只有各航空公司掌握。航空公司也是旅客辦理改簽及重新訂位的最佳聯繫窗口。機場方面則已安排客戶體驗團隊，盡可能為旅客提供協助。

這次停飛也影響到前往南加參加活動的外地旅客。蒙特利公園市林肯酒店業者Alex顧表示，酒店13日客滿，很多客人是來洛杉磯參加拼圖大賽和14日晚在酒店舉行的派對，這些人來自全美各地，拼圖大賽有250人參賽，派對則有170人參加。目前聽說已有數十旅客受停飛影響，有些人仍在機場等待，但禁令解除後何時能夠復飛，現在不清楚。

Alex顧表示，這次FAA停飛影響很大，猜測可能與前一天微軟系統宕機有關。由於正值周末，加上南加近期受到天氣因素，預計衝擊可能不小，未來也可能導致部分航空公司後續取消航線。

截至美西時間下午3時，林肯酒店前台陸續接到十多個電話，諮詢因為停飛取消房間事宜，酒店會酌情考慮。因為通常按照酒店規定，入住當天不能退房，除非屬不可抗力，但FAA停飛並不屬不可抗力。只要客人沒有主動取消或辦理相關手續，酒店仍會整夜為客人保留房間。

華人機場接送Vincent吳表示，他13日上午本來要接一個9時從多倫多飛洛杉磯的客人，結果飛機降落後等機位等了一個多小時，他等了兩個小時，到11時54分客人才上車。

此外，全美各地都有華人旅客受困機場，並在社媒分享經歷，網友還戲稱這次經歷是「罰坐」。有華人旅客受困佛羅里達州奧蘭多機場，收到的通知是航班延誤兩個小時，但是否能夠恢復起飛，仍不確定。也有旅客原本前往芝加哥，人已經登機，卻被要求下飛機，重新辦理改簽或繼續等待。

另有旅客人在芝加哥，表示機長相當堅持，讓乘客在飛機上坐了兩個小時，也沒有安排大家下機。但對乘客而言，在機上長時間坐著等，同樣相當煎熬。

精華 FAQ

  • 文中指出，FAA是因「特殊情況及安全考量」下達全美停飛令，屬罕見措施。此舉立即影響南加多座機場，導致旅客大量滯留，航空公司也必須處理改簽與重新訂位。

  • 安大略國際機場表示，已安排旅客體驗團隊協助辦理改簽等業務，並提醒旅客直接向航空公司確認最新航班資訊。機場也強調，實際受影響人數仍須由各航空公司統計。

  • 停飛令不只讓旅客困在機場，也波及前往南加參加拼圖大賽與派對的外地旅客，並使酒店接到多通取消詢問。接送業者也因班機延誤苦等數小時，社媒上更出現「罰坐」戲稱。

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