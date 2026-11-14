南加女突倒下無法走路 染西尼羅病毒出現嚴重併發症

南加州一女子感染西尼羅病毒後，出現罕見且嚴重的併發症，至今無法行走。（截圖自GoFundMe）

AI摘要 文章摘要整理： 南加Studio City女子Mandi Budd感染西尼羅病毒後併發格林巴利症候群，病情惡化至無法走路，親友正募款協助她接受長期復健。

起初以為只是身體有些不適，沒想到接著高燒不退、雙腳失去知覺，最後倒在家中。南加 一女子感染西尼羅病毒後，出現罕見且嚴重併發症 ，至今無法行走。染病六周以來，日前才能首次坐起。

KTLA電視台報導，住在影城市（Studio City）的Mandi Budd今年9月感到身體異常，起初以為是坐骨神經痛，隨後卻發燒至華氏103度，而且遲遲不退。症狀持續惡化後，她連雙腳都失去感覺，並在家中倒下。

擔心她安危的朋友催促她緊急就醫。經過多項檢查，醫師確認她感染西尼羅病毒，該病毒主要透過帶病毒的蚊子叮咬傳播。KTLA指出，病毒引發格林巴利症候群（Guillain-Barré syndrome），這是一種免疫系統攻擊神經的罕見疾病，可能造成身體無力、麻木，甚至癱瘓。

Budd在布班克的Providence St. Joseph醫療中心住院治療。KTLA於11月12日採訪時，她的復原過程終於出現進展，六周以來首次能從病床上坐起。

親友設立的GoFundMe募款頁指出，Budd目前仍無法走路，也不能自行移動雙腿，上半身同樣明顯無力，預計需要長時間的物理及職能復健。醫療團隊仍在評估她後續的復原情況。

生病前，Budd曾擔任非營利組織「Face Forward International」執行長，投入幫助他人的工作超過十年。該組織曾為世界各地因人口性販運、家暴及其他犯罪而毀容的倖存者，提供數百次免費手術。

如今，曾受她幫助的倖存者也加入支持行列。一友人告訴KTLA，世界各地不斷有人聯絡，詢問能做些什麼幫助Budd。親友則輪流到醫院陪伴，協助溝通照護需求，支持她接受治療。

面對眾人的關心，Budd落淚表示，這些看似簡單的善意，對她而言有很大意義，也不斷提醒她自身擁有的力量。

募款頁指出，Budd目前沒有醫療保險，家屬正與醫院及相關援助計畫合作，尋找醫療保障和財務支援。

Budd表示，下一步希望找到熟悉她這類罕見病況的神經復健及物理治療專業人員。她也希望透過分享經歷，提高民眾對西尼羅病毒的警覺。

洛杉磯縣衛生官Muntu Davis提醒，西尼羅病毒可能引發嚴重疾病，民眾應使用防蚊液、清除蚊蟲孳生的積水，並檢查門窗紗網是否密合、有無破洞，以保護自己及家人。