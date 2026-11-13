我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」

黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

劉龍珠：黃仁勳雖辭 相關案件仍會持續調查

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃仁勳第二段、第三段婚外親密關係接連曝光，兩人都是輝達女員工。（路透）
黃仁勳第二段、第三段婚外親密關係接連曝光，兩人都是輝達女員工。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳婚外情爭議延燒，5日內辭去執行長；劉龍珠稱董事會疑為止損與防止更多醜聞曝光，但晶片轉運、國安與隱瞞資訊等調查仍未結束。

輝達執行長黃仁勳因婚外情陷入輿論爭議，從8日公開承認對妻子不忠，到12日宣布辭去執行長職務，前後僅五日，事件發展之快令人震驚。劉龍珠律師分析，輝達董事會迅速與黃仁勳切割，可能也是擔憂更多桃色消息接連曝光。

最新報導顯示，黃仁勳第二段、第三段婚外親密關係接連曝光。律師劉龍珠分析，輝達董事會迅速與黃仁勳切割，可能是考量股價、企業形象及後續監管風險，希望及早止損，同時也可能擔憂更多桃色消息接連曝光，使公司陷入更大的公關危機。

黃仁勳在事件曝光初期，僅公開表達對妻子不忠的歉意，並未同時宣布辭職，也沒有明確向股東及投資者表達承擔企業責任的態度。劉龍珠認為，如果黃仁勳當時已決定為事件負起企業責任，理應在第一時間提出辭職，而不是等數日後才宣布離任。他推測，黃仁勳最終辭職並非完全出於個人意願，而是在董事會施壓下作出的決定。

劉龍珠指出，黃仁勳若繼續留任，相關爭議可能持續成為媒體焦點，讓輝達不斷受到負面新聞牽連，進而影響投資者信心及股價表現。董事會可能認為，讓黃仁勳離開領導職位，有助降低事件對公司日常營運及未來發展的衝擊。

此外，劉龍珠分析，董事會另一個可能的考量，是擔心更多負面消息接連曝光，形成難以控制的連鎖效應。

不過，黃仁勳辭職並不代表相關調查就此結束。劉龍珠指出，針對晶片轉運、國家安全、以及是否隱瞞重大資訊等問題，相關部門仍會持續調查。若調查發現涉及公司層面的違規行為，輝達恐怕難以將責任完全歸咎黃仁勳個人，撇清公司本身的責任。

精華 FAQ

  • 劉龍珠分析，董事會可能認為事件已嚴重衝擊企業形象與股價，且存在後續監管風險，因此選擇迅速切割、及早止損；同時也可能擔心更多桃色消息曝光，讓危機進一步擴大。

  • 他認為若黃仁勳真要為事件負起企業責任，理應在第一時間提出辭職，而不是等數日後才離任；因此推測這次辭職未必完全出於個人意願，更可能是在董事會施壓下做出的決定。

  • 劉龍珠指出，針對晶片轉運、國家安全，以及是否隱瞞重大資訊等問題，相關部門仍會持續調查；若查出公司層面的違規行為，輝達也難以完全把責任推給黃仁勳個人。

輝達 黃仁勳

上一則

河濱馬術莊園再上市 「億萬富豪的生活方式」開價2390萬

下一則

全球最長航班紀錄 飛越2日出、2日落 穿越三大洲、兩大洋

延伸閱讀

黃仁勳外遇股票大跌 華人股東集體提告 可獲10億賠償？

黃仁勳外遇股票大跌 華人股東集體提告 可獲10億賠償？
Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查
黃仁勳婚外情面臨Nvidia董事會調查 外媒推演5種結局

黃仁勳婚外情面臨Nvidia董事會調查 外媒推演5種結局
黃仁勳同床涉諜女難卸責 傳記作者：國會聽證為關鍵考驗

黃仁勳同床涉諜女難卸責 傳記作者：國會聽證為關鍵考驗
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳陷入婚外情與涉及中國間諜事件，將面臨獨立調查。（路透）

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

2026-11-09 15:35
鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

2026-11-07 01:19
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

2026-11-07 18:09
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金

2026-11-08 01:20
Nvidia創始人黃仁勳承認對妻子不忠，公司股票大跌。（路透）

華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億

2026-11-12 01:20
南加女子在自家後院打造玻璃溫室，出租供攝影與小型活動使用，開闢房產增收新方式。（取自European Garden House官網）

後院不蓋ADU 南加女子改搭「這個」月收2.4萬元

2026-11-09 01:19

超人氣

更多 >
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」

飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」
黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理