劉龍珠：黃仁勳雖辭 相關案件仍會持續調查

黃仁勳第二段、第三段婚外親密關係接連曝光，兩人都是輝達女員工。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳婚外情爭議延燒，5日內辭去執行長；劉龍珠稱董事會疑為止損與防止更多醜聞曝光，但晶片轉運、國安與隱瞞資訊等調查仍未結束。

輝達 執行長黃仁勳 因婚外情陷入輿論爭議，從8日公開承認對妻子不忠，到12日宣布辭去執行長職務，前後僅五日，事件發展之快令人震驚。劉龍珠律師分析，輝達董事會迅速與黃仁勳切割，可能也是擔憂更多桃色消息接連曝光。

最新報導顯示，黃仁勳第二段、第三段婚外親密關係接連曝光。律師劉龍珠分析，輝達董事會迅速與黃仁勳切割，可能是考量股價、企業形象及後續監管風險，希望及早止損，同時也可能擔憂更多桃色消息接連曝光，使公司陷入更大的公關危機。

黃仁勳在事件曝光初期，僅公開表達對妻子不忠的歉意，並未同時宣布辭職，也沒有明確向股東及投資者表達承擔企業責任的態度。劉龍珠認為，如果黃仁勳當時已決定為事件負起企業責任，理應在第一時間提出辭職，而不是等數日後才宣布離任。他推測，黃仁勳最終辭職並非完全出於個人意願，而是在董事會施壓下作出的決定。

劉龍珠指出，黃仁勳若繼續留任，相關爭議可能持續成為媒體焦點，讓輝達不斷受到負面新聞牽連，進而影響投資者信心及股價表現。董事會可能認為，讓黃仁勳離開領導職位，有助降低事件對公司日常營運及未來發展的衝擊。

此外，劉龍珠分析，董事會另一個可能的考量，是擔心更多負面消息接連曝光，形成難以控制的連鎖效應。

不過，黃仁勳辭職並不代表相關調查就此結束。劉龍珠指出，針對晶片轉運、國家安全、以及是否隱瞞重大資訊等問題，相關部門仍會持續調查。若調查發現涉及公司層面的違規行為，輝達恐怕難以將責任完全歸咎黃仁勳個人，撇清公司本身的責任。