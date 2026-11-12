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結縭41年妻隱身幕後助創業 黃仁勳認出軌 洛莉面臨婚姻風暴

華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億

記者邵敏／洛杉磯報導
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Nvidia創始人黃仁勳承認對妻子不忠，公司股票大跌。（路透）
Nvidia創始人黃仁勳承認對妻子不忠，公司股票大跌。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

華人投資者因輝達股價大跌損失慘重，律師劉龍珠代表股東提告，指控公司隱瞞風險並誤導市場，預估和解機率高且金額可逾10億。

黃仁勳外遇事件引發Nvidia（輝達，另譯英偉達）股價大跌，僅11月9日市值單日蒸發1900億，此後股價持續承壓，11日再度暴跌，截至美西時間下午3時，每股跌至159元，很多華人投資者因購買輝達股票損失慘重。南加州律師劉龍珠已正式提出集體訴訟，控告輝達涉嫌隱瞞重大資訊、作出虛假陳述及誤導投資者，他預計，案件和解機率超過9成，和解金額恐超過10億。

劉龍珠10日向加州北區聯邦地方法院提出集體訴訟，代表2025年10月9日至2026年11月8日期間，購買輝達（代碼NVDA）股票並遭受重大損失的投資者追討賠償。訴訟主要針對輝達是否充分披露公司面臨的重大風險，包括先進人工智慧晶片可能涉及的出口管制、轉運調查及國家安全問題等。

訴訟主張，輝達公司及相關高管自2025年10月9日起，明知面臨芯片轉運調查與國家安全風險，卻持續淡化、否認相關問題，直至11月8日黃仁勳公開承認對婚姻不忠，真相才進一步曝光。訴訟認為，輝達公司若已知悉影響業務及股價的重要風險，卻未向投資者充分披露，構成重大資訊隱瞞或誤導，使投資者在資訊不完整的情況下作出投資決定，最終因相關消息曝光、股價下跌而蒙受損失。

黃仁勳日前公開承認對妻子不忠，外遇對象疑似中國間諜，輝達董事會隨後宣布啟動獨立調查，審查黃仁勳是否曾成為外國情報活動的目標。劉龍珠認為，隨著調查及相關證據逐步披露，若能進一步證實輝達在資訊披露方面存在問題，將增加被告面臨的法律壓力，有利於推動這起集體訴訟案件的進展，並可能提高和解金額。

黃仁勳過去在華裔社區享有很高聲望，從白手起家創辦科技企業，到帶領輝達成為全球人工智慧晶片龍頭，他長期被視為「華人之光」，其個人形象以及企業成就，也讓許多華人投資者對輝達抱有高度信任。劉龍珠表示，輝達是華人廣泛持有的熱門科技股，投資者群體非常龐大。

據路透報導，以Mark Kistenmacher為首的輝達股東日前已向輝達求償，同樣尋求集體訴訟方式，輝達未立即回應。劉龍珠證實，截止目前，包括Kistenmacher和他在內，共兩起股東集體訴訟案件已正式提告。劉龍珠認為，他所代表的律師團隊熟悉華人投資者的文化背景及溝通習慣，能直接提供中、英文服務，在理解投資者需求及溝通方面具有優勢。

此外，劉龍珠表示，此次集體訴訟採取風險代理模式，符合條件的投資者無須預先支付律師費，具體費用依雙方協議及案件結果處理。投資者可保存股票交易紀錄、買入日期、價格及損失資料，向律師評估是否符合索賠資格，盡快聯繫劉龍珠律師事務所，加入集體訴訟，律所地址為111 Pacifica, Suite 220, Irvine, CA 92618，電話626-941-5174，微信lawyerlongliu9，電郵[email protected]

黃仁勳外遇事件引發Nvidia股價大跌，截至美西時間11日下午3時，每股跌至15...
黃仁勳外遇事件引發Nvidia股價大跌，截至美西時間11日下午3時，每股跌至159元。（股價截屏）

精華 FAQ

  • 訴訟核心是指控輝達涉嫌隱瞞重大資訊、作出虛假陳述並誤導投資者，尤其未充分揭露晶片轉運調查、出口管制與國家安全等風險，導致股東在資訊不完整下買進股票受損。

  • 他認為隨著獨立調查與相關證據逐步曝光，若能證實輝達在資訊披露上有問題，被告將面臨更大法律壓力，因此案件很可能走向和解，且和解金額可能超過10億。

  • 依訴狀內容，2025年10月9日至2026年11月8日期間買入NVDA股票並遭受重大損失的投資者，可能納入索賠範圍。律所也建議保存交易紀錄、買入日期、價格與損失資料供評估。

NVIDIA 華人 黃仁勳

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