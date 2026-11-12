劉龍珠：隱瞞造假 阿里巴巴曾賠2.5億元 瑞幸1.75億

劉龍珠律師10日正式提出集體訴訟，控告輝達涉嫌隱瞞重大資訊、作出虛假陳述，導致股票投資者損失慘重。（圖／劉龍珠律所提供）

AI摘要 文章摘要整理： 劉龍珠以阿里巴巴、瑞幸和解案例對照輝達訴訟，認為輝達若被證實隱瞞重大資訊與誤導投資者，和解金額可能超過10億美元。

投資者針對證券的集體訴訟案件並不少見，包括華人知名公司。阿里巴巴 上市時，因涉及未充分披露政府調查等重大風險資訊被股東提告，和解金2.5億元（以下均為美元）；瑞幸咖啡曾因涉財務數據造假、虛報營收等問題引發集體訴訟，最終和解金額1.75億元。Nvidia（輝達 ，另譯英偉達）此次面臨投資者集體提告，可能會賠多少錢？

劉龍珠律師10日正式提出集體訴訟，控告輝達涉嫌隱瞞重大資訊、作出虛假陳述，導致股票投資者損失慘重。幾年前，他曾代表原告分別對阿里巴巴、瑞幸咖啡提出集體訴訟，分析這三起案件，劉龍珠認為雖同屬證券欺詐類集體訴訟，但輝達案在企業規模、取證條件及涉及的風險層面均有不同。他評估，輝達案達成和解的機率超過九成，和解金額可能超過10億，遠超前兩家公司。

據悉，阿里巴巴曾因上市招股文件未充分披露中國工商總局調查等重大風險資訊，在美國遭投資者提出證券集體訴訟。投資者認為，公司未及時披露可能影響企業經營及股價的重要資訊，導致股東在資訊不完整的情況下作出投資決定。劉龍珠曾代表投資者提出相關法律訴訟，案件最終於2019年達成2.5億和解。

瑞幸咖啡2020年爆發財務造假風波，公司被揭發存在虛報營收及捏造交易等問題，劉龍珠2020年4月代表投資者，向紐約南區聯邦地方法院提出集體訴訟，案件後來與其他投資者訴訟合併，整宗集體訴訟最終以1.75億達成和解，並於2022年獲法院批准。

劉龍珠指出，三起案件的共同點，均涉及投資者在企業資訊披露不充分、或存在不實陳述的情況下作出投資決定，相關問題曝光後，股價及投資者權益受到影響，因而引發法律追責。不過，他認為，與前兩家公司相比，輝達案存在明顯差異。首先輝達目前是全球人工智慧晶片產業的龍頭企業，企業市值及業務規模遠超阿里巴巴與瑞幸咖啡，因此，一旦相關指控成立，可能涉及的投資者人數、股價影響及潛在損失規模也相當可觀。

其次取證條件相對有利，劉龍珠表示，黃仁勳對於婚外情前後一周的公開說法完全矛盾，從最初稱與對方是正常工作關係，到後來承認對妻子不忠。這些公開言論及公司聲明都可作為調查線索，若能進一步證明公司曾隱瞞重大資訊或誤導投資者，將有助於訴訟取證及追究法律責任。

此外，輝達案除了證券資訊披露問題，還涉及出口管制、人工智慧晶片流向、國家安全及地緣政治等因素，相關事件仍在發展過程中，後續還會發布其他內容。劉龍珠認為，這些因素使案件受到更多監管及司法層面的關注，增加企業面臨的法律壓力，對和解進程產生正面作用。

他呼籲，凡是在2025年10月9日至2026年11月8日期間，購買輝達股票並遭受損失的投資者，應盡早聯繫律師事務所，了解加入集體訴訟的資格及程序，及時登記參與訴訟，以便在案件獲得和解或判決後，依法爭取應有的損失賠償。