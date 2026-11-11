幽靈職缺、AI詐騙泛濫 投履歷前先查證

求職市場競爭激烈，找到合適的工作已不容易，如今求職者還得提防看似真實、實際上卻沒有招聘需求的「幽靈職缺」（Ghost Jobs），以及利用AI製作的網路求職詐騙。（示意圖，取自pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 求職市場競爭激烈，幽靈職缺與AI求職詐騙日益普遍，調查顯示多數求職者都曾遇過可疑機會，專家建議投遞前先查證來源。

求職市場競爭激烈，找到合適的工作不容易，如今求職者還得提防看似真實、實際卻沒有招聘需求的「幽靈職缺」（Ghost Jobs），以及利用AI製作的網路求職詐騙 。調查顯示，95%受訪求職者曾遇過可疑工作機會，專家提醒，投遞履歷前應先查證職缺來源，以免浪費時間，甚至遭詐騙。

求職網站Monster發布的2026年求職詐騙報告，95%受訪求職者表示，曾遇過可疑工作機會。另一方面，ResumeBuilder.com的幽靈職缺調查發現，過去兩年，86%的求職者曾遇過疑似幽靈職缺；58%表示，曾參加面試，事後才懷疑該職位可能根本沒有實際招聘需求，另有39%表示，這類經歷增加自己的壓力與挫折感。

ResumeBuilder.com首席職涯顧問Stacie Haller指出，幽靈職缺通常由真實企業發布，卻未必代表公司正積極招聘。部分企業可能早已決定錄用人選，仍保留徵才資訊；也有公司希望藉此了解市場人才供應情況，或蒐集履歷，為未來招聘做準備。

對企業而言，這些做法可能有其考量，但對求職者來說，卻可能意味投入大量時間撰寫履歷、準備面試，最後仍等不到錄取機會。

相較讓求職者白忙一場的幽靈職缺，求職詐騙可能造成更直接損失。詐騙者可能利用假工作機會，騙取求職者的金錢或個人資料。

為降低遇上幽靈職缺或求職詐騙的風險，專家建議採取以下措施：

一、確認職缺發布時間與來源。 查看職缺最初刊登的時間及發布平台，留意是否有資訊不完整或令人起疑之處。

二、查詢企業官網。 若職缺來自社媒或求職交流平台，應進一步確認企業官網是否也刊登相關職位。

三、獨立查證公司與招聘人員。 不要只依賴對方提供的資訊，應自行確認公司是否真實存在，以及聯絡人是否與企業有關。

四、直接聯絡企業確認。 如果無法確定職缺是否仍在招聘，可透過企業官方管道詢問。