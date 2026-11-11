22歲台青休學來美拚工業AI 獲創投青睞

22歲台灣青年陳鉦暘創辦工業人工智慧公司Operon Solutions，獲創業加速器Y Combinator支持。（取材自Operon Solutions官網）

AI摘要 文章摘要整理： 22歲台灣青年陳鉦暘休學赴美創業，打造工業AI新創Operon，獲Y Combinator青睞並完成70萬元募資，專攻工廠資料整理與應用。

大學還沒畢業，就投入近乎全部積蓄赴美創業。22歲台灣青年陳鉦暘（Anderson Chen）創辦工業人工智慧公司Operon Solutions，獲創業加速器Y Combinator（YC）支持。據Business Insider報導，他投入約8萬元，目前不領薪水，並計畫不再返回大學，全力經營公司。

根據YC官方資料，Operon成立於2026年，位於舊金山 ，入選2026年夏季創業培育計畫，陳鉦暘擔任創辦人兼執行長。公司鎖定製造與製程產業，希望讓AI讀懂工廠累積多年的工程資料。

這門生意處理的，是一般人鮮少接觸、工廠卻離不開的文件。YC介紹，Operon將管線與儀表圖、設備圖、規格表及掃描文件，整理成可查詢的工廠資料模型。工程師可用日常語言提問，並在這些資料基礎上建立安全、法規遵循與設計等工作流程。

陳鉦暘並非首次做生意。據Business Insider報導，他14歲時便賣球鞋、做網路代發貨生意；大學期間又經營家教媒合，替新加坡國際學校學生家庭尋找馬來西亞籍家教。投入Operon的積蓄，正是來自這些早期生意。

不過，陳鉦暘離開校園時，尚未確定要做工業AI。他在2025年8月發布的Medium文章中回顧，自己原就讀新加坡南洋理工大學，2024年9月赴瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）交換。交換結束後，他回台實習半年，再決定繼續休學探索。當時，他仍在摸索教育與升學準備平台等方向。後來選擇工業AI，與他在製造業實習的觀察有關。

赴美創業後，他也曾因一次面試懷疑自己。據天下雜誌報導，陳鉦暘參加YC面試時，接連被追問尖銳問題，擔心自己表現不佳，甚至懷疑是否適合創業。不過兩天後，他就收到錄取消息。

陳鉦暘在公司轉發的LinkedIn貼文中表示，Operon完成70萬元種子前輪募資，投資者包括YC、心元資本及基石創投等。他希望透過AI，協助更多工廠提升品質、設備與安全管理能力。