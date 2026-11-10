律師：黃仁勳認出軌棄卒保帥？ 最大危機是Nvidia誰來接班

Nvidia執行長黃仁勳陷入婚外情與涉及中國間諜事件，將面臨獨立調查。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 律師認為黃樂是否為中國間諜證據不足，黃仁勳更可能面臨的是出口管制與董事會調查風險，而Nvidia最大的隱憂則是創始人風險與接班斷層。

全球市值最高的公司之一Nvidia（輝達，另譯英偉達）執行長黃仁勳 （Jensen Huang）婚外情引發國安風暴，矽谷華人律師朱可亮認為，其出軌女方黃樂的間諜 身分目前不可證實，黃仁勳最可能觸及的是違反美國的出口管制法，而對Nvidia股價最大雷點其實另有原因。

朱可亮表示，根據目前掌握的公開信息，他認為把黃樂定義為中國間諜是不準確的，支持信息不足，這更可能是美國政府因為中美關係對這種事情的上綱上線，將其定義為間諜或代理人。但是根據法律標準界定，間諜一定是通過非法手段獲得和美國國家安全相關的情報。這種證據比較難獲得，且目前政府應該沒有拿到實質性信息，佐證點是美國政府並沒有對黃樂採取逮捕行動，也沒禁止黃仁勳和其交往。黃樂的個人公開信息一直都是公開的，從常識判斷，一個正常間諜通常不會如此高調，她更多只是想買到Nvidia芯片。

他表示，婚姻出軌是私德問題，公司不會有可能的法律風險。但是Nvidia芯片受美國政府管制，中國大陸很難買到，很多中國公司都是通過第三方和第三國獲得芯片，新加坡就是一個很重要的中轉站，這是行業空開秘密。此事最嚴重的法律問題是，黃樂控制的公司購買的芯片有多少賣到中國，黃仁勳對此是否知情，如果黃知情且還因為私人關係允許其買賣，就會違反美國的出口管制法，黃因此要承擔法律責任，甚至可能會被董事會解僱。

但是黃本人肯定不會主動承認，這也是目前Nvidia董事會獨立調查的原因，需要維護公司利益，和管理層做隔離，減少公司責任。朱可亮表示，Nvidia最大的雷點是看不到立即並可受信任的接班人，據說有五、六十個人向黃做報告，這個架構意味著沒有獨當一面的接班人，黃仁勳子女都資歷太淺。他目前是個人品牌大於公司，Nvidia因此存在創始人風險，公司如和創始人捆綁比較緊，如果創始人出事，對公司影響會比較大。

對於黃仁勳在10月21日還強調黃樂只是正常客戶，之後突然改口承認出軌的舉動，律師劉龍珠認為這是法律團隊權衡利弊的選擇。因為黃仁勳估計是通過內線消息發現FBI有其出軌的確鑿證據，且面臨不得不去國會作證的關鍵時間點，如果一直打死不承認會變成說謊和作偽證，這都屬於刑事罪。承認出軌雖然面子難看，但是畢竟屬於私德問題，不涉及犯罪，這招可謂是先下手為強的棄卒保帥。