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黃仁勳若離婚 太太或拿811億元 成史上最富離婚「受益人」

記者張宏／洛杉磯報導
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（原圖來源均為美聯社，後期AI拼圖和製圖）
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AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳承認不忠後，外界推估若與妻子Lori黃離婚，依加州共同財產制可能分走約811億元，甚至改寫全球最高離婚分產紀錄。

黃仁勳承認出軌，妻子Lori黃若提出離婚，將可能取代比爾蓋茲離婚案成為人類史上金額最高離婚案之一。而這兩對曾經的科技業典範夫婦有很多相似之處，都是相識於初期，女方都事業有成，但選擇為家庭犧牲，結婚多年有諸多佳話，而最後結局都是愛情神話的破滅。

輝達執行長黃仁勳8日向全體員工發出電子郵件，坦承對妻子不忠，並向家人與同仁道歉。目前Lori黃沒有對外表態，但此舉必然為其神仙眷侶的對外敘事劃下裂痕。律師劉龍珠表示，黃仁勳妻子Lori黃如果現在選擇離婚會是利益最大化的最佳選擇，黃仁勳夫妻長年居住於加州，加州法律採取「夫妻共同財產制」，Lori黃和黃仁勳結婚41年，且婚前黃還是默默無名的理工男，兩人沒有婚前協議。這些年兩人所累積的大多數資產，原則上會被視為夫妻共同共有。Lori黃可分得其家產一半，徹底實現婚姻和財產上的雙重自由，且現在黃太是最大受害者，完全占據道德高地，提出離婚順理成章。但是代價是離婚會導致輝達股價暴跌，因為支付贍養費要大筆套現。

據《富比士》估算，黃仁勳身家（主要為輝達股票與資產）約在1622億元左右。若全部資產皆被認定為婚姻共同財產且採50:50對半分，Lori理論上最高可能分得約811億元，這將會是貝佐斯當年離婚案的兩倍，也有機會超越當年蓋茲離婚案，創下新世界紀錄。

據紐約郵報報導，2019年亞馬遜創始人貝佐斯和麥肯齊（MacKenzie Scott)的離婚案將價值約380億元的亞馬遜股票轉移給前妻。比爾蓋茲和梅琳達（Melinda French Gates）2021年宣布離婚時再創新高，當時夫妻兩人身家約在1240億元上下，在宣布離婚時，蓋茲透過其投資公司Cascade Investment直接向梅琳達轉讓價值數百億元，據歷史統計與後續估算，總價值可能在700億至760億元左右的股票與資產，包含微軟、加拿大國家鐵路公司、迪爾集團等知名企業股票。 涉及雙方的財產分割與後續資產調整延續相當長的一段時間，如後續也有持續的資產轉移，包含2024年蓋茲陸續轉撥近80億元至梅琳達的基金會與慈善事業以落實協議，使其成為目前人類史上金額最高、最具影響力的離婚分產案之一。

黃仁勳夫婦和比爾蓋茲夫婦有很多相同之處，黃仁勳夫婦結婚41年，蓋茲夫婦結婚27年，都長期維持公眾眼中的模範夫妻形象。兩對都是同樣起步於科技或工程背景的職場或校園夫婦，且兩人妻子都為了家庭與育兒做出個人事業犧牲退居幕後，孩子成年後再轉向慈善事業。

蓋茲夫婦離婚原因是生活理念分歧、長期摩擦及蓋茲過往的私生活問題，而這次黃仁勳公開承認出軌，無疑打破對妻子的承諾。黃和妻子有很多佳話，包括妻子為其選皮夾克，他還曾多次笑稱自己在家裡的頭銜是「CFO」，意思是「零財務權限（Chief Financial Officer with Zero Financial Authority）」，因家裡所有大額支出、財產簽字、審計及資金花費都是妻子掌管。

精華 FAQ

  • 因他身家約1622億元，且長年居住加州、未簽婚前協議，資產多可能被視為共同財產；若對半分，Lori黃理論上可拿到約811億元，金額恐超過貝佐斯與蓋茲離婚案。

  • 文章指出，加州採夫妻共同財產制，兩人結婚41年且資產多為婚後累積，因此Lori黃原則上可分得一半。若以黃仁勳約1622億元身家估算，最高可能分得約811億元。

  • 兩對夫妻都屬科技圈典範，早年相識、妻子曾為家庭退居幕後，婚姻多年後都因私生活或價值觀問題出現裂痕。報導借蓋茲、貝佐斯離婚案對照黃仁勳可能面臨的巨大分產。

輝達 比爾蓋茲 黃仁勳

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