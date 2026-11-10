AI搶飯碗？ 華人影視從業者：影片仍需真人判斷、補充

導演李然認為，原本就保有獨立思考和判斷的人，更有機會利用AI完成以前做不到的事。（受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 影視業者認為AI已改變部分製作流程，但劇本邏輯、角色塑造與表演感染力仍仰賴真人判斷，未來更可能是真人與AI協作。

AI能寫劇本、生成畫面，是否會搶走影視工作者飯碗？華人 影視從業者表示，部分分鏡與拍攝工作已受衝擊，但要讓故事合理、角色鮮明、表演打動人，仍需真人判斷與創作。

編劇、導演李然曾參與Hanson Robotics公司人形機器人Sophia的內容創作。他的工作包括補充角色過去發生的事情、撰寫小故事，以及參與漫畫腳本和互動應用程式宣傳影片等內容，並與工程團隊討論。

這份工作需要編劇的判斷。Sophia已有既定性格、價值觀及形象，新增故事必須符合原有設定。李然形容，這與替既有電影角色繼續寫故事有相似之處，不能想到什麼就寫什麼。

台灣資深影視製片人、主導文創執行長江秉承表示，AI介入影視製作，確實已讓部分分鏡、拍攝工作者感到工作被搶走。但他認為，從業者也有機會把原有技能用到更大創作範圍。

例如攝影師熟悉鏡頭語言，過去可能因缺乏資金與團隊，無法拍攝自己想做的故事；現在可以搭配AI，嘗試承擔導演工作。演員也能結合動作捕捉等技術，表演不同角色，再由工具轉換成不同的影像呈現。

在他看來，工作方式需要調整。攝影師、演員除了等待邀約，也可以先出作品，讓潛在合作對象看見能力。AI會改變技術工序，但創作者原有的特質與表達能力，仍可透過工具放大。

至於AI目前有哪些不足，江秉承最在意聲音與眼神。他認為，聲音裡細微的情緒、眼神傳達的感受，是目前AI難以充分呈現的部分，因此看好真人與AI結合的製作方式。

工具能完成更多工序，也不代表使用者就能輕鬆完成一部電影。李然說，獨立製作AI影片，往往等於一個人完成過去十幾人、甚至幾十人的分工。美術、攝影、編劇、導演及角色表演，都要自己處理，也都需要學習。

雖然可以省下外出找場景、協調拍攝時段的壓力，他仍傾向與真人團隊合作，尤其在較長、較大規模的製作中。

對一般使用者而言，AI也可以先從協助整理想法開始。李然說，自己主要讓AI協助研究資料，以及梳理創作構想。例如腦中一次冒出十個點子，彼此還沒有清楚關係時，他會請AI分類、整理，再從回饋中產生新的想法。

李然認為，原本就保有獨立思考和判斷的人，更有機會利用AI完成以前做不到的事。但他同時也擔心，若過度依賴AI提供答案，人可能減少自己的深入思考。