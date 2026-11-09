政庇婦帶2兒辦手續遭ICE拘留 律師尋求緊急救濟獲釋

南加州一名中國婦女帶著4歲、12歲孩子前往工業市移民辦公室赴約，卻遭移ICE拘留，隨後被送往德州Dilley的拘留中心。（圖／陳闖創律師團隊提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加華婦郭麗鳳與2名孩子赴工業市辦理移民指紋時遭ICE拘留並送德州，律師緊急向法院求助後，政府承認轉送有誤，3人已返洛杉磯獲釋。

南加一名中國婦女帶著4歲、12歲孩子前往工業市（City of Industry）移民局辦公室處理移民身分事宜時，遭移民暨海關執法局（ICE ）拘留，隨後三人被送往德州 。代表律師陳闖創團隊8日向本報表示。目前人身保護令申請已獲成功，一家3口已經送回洛杉磯 並獲釋。

中國婦女郭麗鳳（Lifeng Guo，音譯）與2孩子於11月3日赴約時，被ICE探員拘留。陳闖創團隊表示，一家3口持旅遊簽證入境，因在中國信仰基督教受到當局迫害，於2026年6月16日提交庇護申請，案件仍在審理，尚未有結果。

律師團隊指出，3人已於7月7日完成指紋採集，但移民局10月15日通知，要求12歲孩子於11月3日再次打指紋。郭麗鳳當天陪同孩子赴約，還帶上4歲孩子，並請一朋友同行。

據律師團隊轉述郭麗鳳的電話陳述，她起初在指紋中心外等待，但ICE要求她進入中心，否則就將「孩子單獨帶走」。她因此進入中心，將4歲孩子交由同行友人暫時照顧，孩子與友人留在中心外的停車場玩玩具。

律師團隊表示，ICE拘捕郭麗鳳與12歲孩子後，也將停車場內的4歲孩子帶走。同行友人試圖阻止，要求讓孩子留下由其照顧，但遭ICE拒絕，探員並要求友人後退，不得接近ICE車輛。

郭麗鳳被拘留當天，律師已向聯邦法院尋求緊急救濟。Habeas Dockets彙整的法院公開紀錄顯示，案件11月3日在加州中區聯邦法院提出，由聯邦法官Michael B. Kaufman承辦。陳闖創當天提出人身保護令申請，要求法院審查拘留是否合法，並另行申請臨時限制令，禁止將一家人轉往外州。

陳闖創表示，團隊在一家人被捕後不到2小時便提交申請，法官在收到申請後1小時內下達命令。法院同日要求政府最遲11月4日就臨時限制令申請提出答覆，並明確命令，在該申請裁定前，不得將申請人轉送至加州中區以外，也不得為遣返而將他們移出該區。

然而，律師團隊指出，ICE仍於11月4日下午將一家人轉送至德州Dilley拘留中心，政府也未按法院要求於當天提交答覆。

陳闖創表示，他於11月5日上午10時前向法官報告ICE違反命令的情況，約1小時後，法官下令當天下午4時舉行聽證，處理是否就政府違反法院命令的行為予以制裁。

據律師團隊提供的更新，政府於11月5日下午2時46分提交答辯，承認轉送出錯，表示正積極評估如何立即將一家人送回加州。團隊轉述，政府在答辯中表示，ICE在洛杉磯沒有能關押擁有未成年孩子家庭的設施，因此才將他們轉送德州。

律師團隊最新確認，郭麗鳳與2孩子目前均已返回洛杉磯並獲釋。