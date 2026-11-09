ICE蹲守警局？ 2人剛獲釋就被帶走

近日發生聯邦移民執法人員拘留移民事件。兩人獲洛杉磯縣警局釋放後，隨即遭移民及海關執法局（ICE）探員拘留。圖為ICE執法示意圖，與本案無關。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯縣警局聖塔克拉利塔谷分局外發生ICE逮捕行動，2人剛獲釋即被帶走；警局否認事前知情並重申不參與民事移民執法，相關做法也引發對「禁ICE區」落實的質疑。

KTLA電視台報導，洛杉磯 縣警局聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley）分局外，日前發生移民 執法事件。2人剛獲洛縣警局釋放，即遭移民及海關執法局（ICE ）探員逮捕。對此，洛縣警局發布聲明，強調事前未獲通知，也未參與此次移民執法。

根據聖塔克拉利塔谷分局在社媒發布的消息，分局於當天得知ICE在警局外展開執法。行動地點位分局外的公共停車場。

截至目前，兩被捕者身分未公開，當局也未說明他們先前因何事遭警局拘留，以及ICE後續拘留兩人的具體原因。

警局強調，事前未接獲ICE將展開執法行動的通知，聯邦探員也沒有使用警局內部任何設施，作為部署或展開行動的場所。

洛杉磯縣警局進一步重申，該局不參與任何民事移民執法工作，移民執法屬聯邦執法機關的職權範圍。洛縣警局強調，警員在接獲民眾報案或前往現場處理案件時，不會詢問當事人移民身分。

事實上，這不是ICE第一次在警局附近活動。根據Boyle Heights Beat報導，10月31日有四名身穿「ICE POLICE」背心的聯邦探員，在洛縣警局東洛杉磯分局外，將一男子帶上黑色休旅車。其中一探員還對拍攝及圍觀民眾表示，男子是從地方監獄獲釋的非法移民，並稱民眾無法阻止他們執法。

然而，此舉卻引發移民權益團體質疑，洛杉磯縣俗稱「禁ICE區」（ICE-free zones）的政策，是否確實落實。根據洛杉磯縣「禁ICE區」規定，縣府土地不得作為未經授權的民事移民執法集結地、處理場所或行動基地。

國土安全部表示，ICE於10月19日及31日在警局附近逮捕兩男，他們曾因重罪販售大麻及酒後駕車被捕。蘇麗絲表示，聯邦探員在警局停車場活動引發嚴重疑慮，已要求縣府法律顧問確保「禁ICE區」政策獲得落實。