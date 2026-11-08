營運成本面臨壓力 加大砸錢買海景酒店引發質疑
加大系統以1億9300萬元買下半月灣麗池卡爾頓酒店，引發外界質疑其在學生學費高漲之際仍大手筆投資豪華資產。
AI摘要
文章摘要整理：
加大系統以1億9300萬元買下半月灣麗池卡爾頓酒店，引發外界質疑其在學生學費高漲之際仍大手筆投資豪華資產。
紐約郵報報導，正當加大（UC）學生面臨每年超過5萬元大學費用的同時，加大系統卻豪擲鉅資收購豪華酒店。根據海岸新聞（Coastside News），加大系統投資部門（UC Investments）已斥資1億9300萬元，收購俯瞰太平洋半月灣（Half Moon Bay），萬豪集團（Marriott）旗下奢華品牌的麗池卡爾登酒店（Ritz-Carlton）。
這座擁有261間客房的濱海酒店，將納入加大超過3000億元投資組合之一，用以協助支付約4萬名大學退休人員的退休福利與退休金。加大系統拒絕回應媒體評論。
這筆令人瞠目結舌的收購案，再次引發外界對大學教育費用的質疑。長期以來，加大一直被視為負擔得起大學教育的唯一途徑。然這筆交易也可能伴隨一些財務負擔。報導指出，前酒店業主恐積欠高達210萬元酒店住宿稅。
一名消息人士告訴海岸新聞，加大收購麗池卡爾登酒店完全用於投資，與用於會議及學術研究活動的大學自有飯店不同。另一名擁有多家酒店的消息人士則稱，加大可能保留麗池卡爾登酒店名稱，且引進該品牌管理團隊經營。
報導還指出，這座度假酒店是半月灣最大的雇主及納稅者。加大首席投資長巴徹（Jagdeep Singh Bachher）過去曾表達有意投資房地產，尤其是舊金山灣區及經濟可負擔住宅。
這座占地廣闊的濱海酒店於2001開幕，有全套服務的水療中心、多家餐廳，可飽覽太平洋壯麗景色。酒店最初開幕時，有93座壁爐、六座網球場，及一間容納122座位的餐廳。報導指出，客房每晚房價最高達3000元。然這座豪華酒店也因海岸侵蝕及海平面上升引發民眾擔憂。
據悉，當地居民數十年來，一直反對該酒店開發計畫。2019年，酒店因阻礙民眾進入附近海灘，遭處160萬元罰款。
這筆收購案發生之際，加大正因營運成本面臨龐大壓力，迫使如今加州人即使選擇公立大學，也需面臨四年制大學共計六位數帳單。以本科生來說，本州生四年學雜費將花費20萬元，外州生加上住宿等費用，恐需超過30萬元。
加大系統投資部門以1億9300萬元，收購位於半月灣、萬豪旗下奢華品牌麗池卡爾登酒店。這座濱海酒店共有261間客房，地點可俯瞰太平洋。 這筆收購屬於投資行為，酒店將納入加大超過3000億元的投資組合，用來協助支付約4萬名大學退休人員的退休福利與退休金，而非作為教學用途。 爭議在於加大學生每年已面臨高額學費，外界仍見校方砸重金買豪華酒店；此外，酒店還涉及210萬元住宿稅欠款、海岸侵蝕與海平面上升等疑慮。
精華 FAQ
加大系統投資部門以1億9300萬元，收購位於半月灣、萬豪旗下奢華品牌麗池卡爾登酒店。這座濱海酒店共有261間客房，地點可俯瞰太平洋。
這筆收購屬於投資行為，酒店將納入加大超過3000億元的投資組合，用來協助支付約4萬名大學退休人員的退休福利與退休金，而非作為教學用途。
爭議在於加大學生每年已面臨高額學費，外界仍見校方砸重金買豪華酒店；此外，酒店還涉及210萬元住宿稅欠款、海岸侵蝕與海平面上升等疑慮。
上一則
AZKEF尹氏莊園年會 尹集成倡華人凝聚社區力量
下一則