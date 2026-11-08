我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

「可負擔」UC加大擲1.9億購海景酒店 用途與學術不沾邊

2跳傘者空中碰撞 傘纏繞墜落身亡

記者啟鉻／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
河濱縣艾辛諾湖市兩名跳傘者6日在空中發生碰撞，降落傘互相纏繞，兩人隨後墜落地面致...
河濱縣艾辛諾湖市兩名跳傘者6日在空中發生碰撞，降落傘互相纏繞，兩人隨後墜落地面致重傷，送醫後不治。（示意圖取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州Lake Elsinore一處跳傘中心上空，2名經驗豐富的女性跳傘者在最後進場時空中相撞、傘具纏繞後墜地，送醫搶救仍不治身亡。

據The Press-Enterprise報導，南加州河濱縣艾辛諾湖市（Lake Elsinore）兩名跳傘者6日在空中發生碰撞，降落傘互相纏繞，兩人隨後墜落地面致重傷，送醫後不治。當地Skydive Elsinore跳傘中心的共同業主表示，事故發生在該設施上空。

加州消防廳／河濱縣消防局於當天上午11時50分前接獲通報，趕往Cereal Street 20700號路段。救護人員到場後，對兩名重傷者實施急救，隨後將兩人送往醫院。縣警局發言人Deirdre Vickers表示，兩人最終在醫院宣告不治。

法醫處確認，兩名死者分別為來自伊利諾州Aurora的29歲女子Levi Pimentel，以及來自南達科他州Box Elder的56歲女子Georgia Jean。

Skydive Elsinore跳傘中心總經理兼共同業主豪爾（Josh Hall）表示，他親眼目睹了這起悲劇。

豪爾表示，當時共有20名具有豐富跳傘經驗的女性從飛機上跳下，跳傘高度約為1萬2500呎，當時她們正接近機場的預定降落區。事故發生時，其中一名跳傘者距離地面約150呎，正處於最後進場階段（final approach），也就是沿直線滑翔準備降落。此時，另一名位於她上方的跳傘者轉向進入最後進場路線，卻沒有注意到下方還有另一名跳傘者。兩人隨即在空中相撞，降落傘也因此纏繞在一起。兩人最後墜落在跑道旁邊的地面。

豪爾表示，Skydive Elsinore每年約接待12萬次跳傘活動。他說：「最重要的是，跳傘是一項具有危險性的運動，但只要做好安全措施，就能相當安全地進行。致命事故非常罕見，與許多其他活動一樣，最終往往與操作失誤有關。」

精華 FAQ

  • 事故發生在南加州河濱縣艾辛諾湖市的Skydive Elsinore跳傘中心上空，當地消防單位在6日上午11時50分前接獲通報後趕往現場處理。

  • 兩名死者分別是29歲的Levi Pimentel，來自伊利諾州Aurora；另一位是56歲的Georgia Jean，來自南達科他州Box Elder。

  • 據跳傘中心共同業主說，當時一名跳傘者在約150呎高度進入最後進場，另一名從上方轉入同一路線時未注意下方人員，兩人相撞後傘具纏繞，最終墜落地面。

加州 南達科他州 伊利諾州

上一則

AZKEF尹氏莊園年會 尹集成倡華人凝聚社區力量

下一則

圓美國夢背後辛酸… 買房過程 1/3人曾落淚

延伸閱讀

私人飛機墜毀佛州棕櫚灘9死 地點距川普海湖莊園僅9哩

私人飛機墜毀佛州棕櫚灘9死 地點距川普海湖莊園僅9哩
轎車87號公路半夜逆向狂飆撞車 釀1死2重傷

轎車87號公路半夜逆向狂飆撞車 釀1死2重傷
川普才離開 海湖莊園附近驚傳墜機9死 撞民宅畫面曝

川普才離開 海湖莊園附近驚傳墜機9死 撞民宅畫面曝
俄勒岡直升機空中相撞墜毀3死 公路封閉

俄勒岡直升機空中相撞墜毀3死 公路封閉
邁阿密附近直升機墜海灣 釀1死2重傷

邁阿密附近直升機墜海灣 釀1死2重傷
尼泊爾聖母峰健行目擊直升機相撞 9台灣旅客平安返台

尼泊爾聖母峰健行目擊直升機相撞 9台灣旅客平安返台

熱門新聞

西好萊塢允許三人或以上多伴侶正式登記，並取得地方法律保障。西好萊塢市以倡導多樣性著稱，圖為其市府懸掛彩虹旗。（取自西好萊塢市府）

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

2026-11-04 18:55
曾出演瓊瑤《月朦朧鳥朦朧》和《庭院深深》作品的中國女演員宋佳旅居比利時多年，日前現身南加，且華麗轉身為作家。（記者張宏╱攝影）

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

2026-10-31 19:23
99大華超市將關閉北加州布利桑頓門市。（谷歌街景）

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

2026-10-31 19:46
鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

2026-11-07 01:19
南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場示意圖。（本報資料照片）

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

2026-11-01 15:16
一枚價值6萬7811元的卡地亞戒指，當事人入境時未如實申報。（CBP官網）

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

2026-11-01 15:53

超人氣

更多 >
重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友
華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…
川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手
德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE

德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE
馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了

馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了