「洋流」聲勢旺 返美藍營僑胞：一度替蔣萬安憂心

國民黨支持者沈芬表示，返台期間親身感受到「洋流」聲勢，一度擔心選情，直到參加蔣萬安競選總部成立大會，才放下心中大石。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 返美藍營僑胞分享返台見聞，認為「洋流」確實造成蔣萬安陣營壓力，但也可能促使支持者更積極動員投票。

台灣九合一選舉進入倒數，台北市長選戰的「洋流」現象，讓部分南加州藍營僑胞感受到壓力。近日從台灣返美的國民黨 支持者沈芬表示，親眼看到「洋流」後，一度擔心選情，直到參加蔣萬安 競選活動，才放下心中大石。國民黨美西南支部主委謝宗煌則認為，選戰升溫未必不利，反而可能激發支持者的危機意識。

國民黨美西南支部主委謝宗煌表示，「洋流」讓原本認為蔣萬安十拿九穩的支持者相當震撼，但也可能促使更多人出來投票。（記者張庭瑜／攝影）

沈芬說，她返台期間到大同區迪化街一帶，親身感受到「洋流」的聲勢，連店家寵物身上都戴著宣傳飾品。蔣萬安競選總部成立大會當天，她提早抵達，現場仍一位難求。

不過，她對新北市選情仍有憂慮。她指出，返台期間很少看到國民黨新北市長候選人李四川的看板和公車廣告，民進黨則集中資源力挺沈伯洋，「感覺是一場不對等的戰爭」。她呼籲海外僑胞多聯絡親友，「只要一個人拉10票，一千個人就可以拉一萬票」。

國民黨中央委員曹靜永表示，海外僑胞返台雖然只有一票，但能發揮的影響力不只如此。她每次返台都會聯絡老朋友和親戚，提醒大家記得出門投票，盼帶動更多人參與選舉。（記者張庭瑜／攝影）

國民黨中央委員曹靜永說，選舉初期氣氛冷淡，直到「洋流」興起，支持者才開始緊張。她認為，「洋流」是民進黨傾全黨之力、加上多數媒體推波助瀾的結果，但經過辯論，情勢已慢慢扭轉，相信蔣萬安一定能當選。

謝宗煌表示，「洋流」讓原本認為蔣萬安十拿九穩的支持者相當震撼，但也可能促使更多人出來投票。

他也提醒，無論「洋流」聲勢如何，國民黨都不能掉以輕心。曹靜永則說，海外僑胞雖長年旅居海外，依然愛台灣、愛中華民國，希望透過各自的人際網絡，讓更多親友重視投票。