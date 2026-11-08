九合一選舉倒數 南加藍營返台助選團授旗

授旗典禮中，與會者高舉國民黨黨旗、手持國旗大合照，為即將返台的助選團員送行，現場不時高喊「凍蒜」、「國民黨加油」。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州國民黨支持者舉辦返台助選授旗活動，號召僑胞返台投票、捐款與催票，盼在地方選舉最後階段凝聚海外力量，協助國民黨守住既有版圖。

台灣11月28日舉行九合一地方選舉投票 ，南加州國民黨 支持者展開返台助選動員。中國國民黨美國西南支部7日在艾爾蒙地偉博文化中心舉行返台助選團授旗典禮，現場約百人參與，包括前駐美代表袁健生等人。主辦單位呼籲同志返台投票，無法返台者也可以捐款、拉票等方式參與，為國民黨候選人爭取更多選票。

前駐美代表袁健生在返台助選團授旗典禮上致詞，呼籲海外支持者返台投票，並動員親友參與選舉。（記者張庭瑜／攝影）

活動現場動員氣氛熱烈，主持人多次呼籲支持者有錢出錢、有力出力，即使無法返台，也能透過電話聯繫親友，協助拉票與催票。黨美支部主委謝宗煌表示，近期國民黨士氣略顯低迷，希望在選戰最後階段凝聚海外支持力量。他指出，僑胞可參加國民黨中央黨部組織的返台助選團，前往各地候選人競選總部拜會、參與街頭拜票，也可自行返回戶籍地投票。

中國國民黨美國西南支部7日在艾爾蒙地偉博文化中心舉行返台助選團授旗典禮，約百名僑胞出席。（記者張庭瑜／攝影）

剛從台灣返美的袁健生表示，此行曾與國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕會面。國民黨目前執政15個縣市，要維持既有執政版圖並不容易。過去幾次重要選舉，國民黨曾因內部互相牽制而失利，這次地方選舉又牽動2028年總統大選布局，因此黨內團結格外重要。

會場牆上張貼蔣萬安、李四川、張善政、江啟臣、謝龍介、柯志恩等國民黨六都市長候選人文宣，僑胞坐滿會場聆聽致詞，後方也有不少人站著參與。（記者張庭瑜／攝影）

南加州藍營僑胞齊聚艾爾蒙地，揮舞國旗、國民黨旗為台灣九合一選舉打氣。（記者張庭瑜／攝影）

同樣剛從台灣返美的國民黨中央委員曹靜永表示，她觀察到，不少候選人面臨競選經費不足的問題，尤其年輕的基層候選人更需要資源，因此鼓勵海外僑胞量力捐款，即使是小額捐助，也能提供實質協助。

國民黨支持者沈芬（左）與現場捐款1000元的僑胞（右）。授旗典禮上，主持人多次呼籲「能夠出錢的出錢，能夠出力的出力」。（記者張庭瑜／攝影）

國民黨中央委員曹靜永（左）頒發感謝狀給喜瑞都前市長胡張燕燕（中），感謝她「愛鄉救國、慷慨解囊」，捐款襄助各項競選活動。（記者張庭瑜／攝影）

談及捐款方式，現場與會者更笑稱，雖然身上沒有攜帶現金，也沒有選票，但仍願意透過信用卡捐款，以實際行動支持候選人。泛美中華會館聯誼會執行長張自豪表示，傳統僑社百年來持續支持中華民國，希望返台助選團能將海外僑胞的支持與心意帶回台灣。