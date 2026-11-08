九合一選舉倒數 南加藍營返台助選團授旗
南加州國民黨支持者舉辦返台助選授旗活動，號召僑胞返台投票、捐款與催票，盼在地方選舉最後階段凝聚海外力量，協助國民黨守住既有版圖。
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南加州國民黨支持者舉辦返台助選授旗活動，號召僑胞返台投票、捐款與催票，盼在地方選舉最後階段凝聚海外力量，協助國民黨守住既有版圖。
台灣11月28日舉行九合一地方選舉投票，南加州國民黨支持者展開返台助選動員。中國國民黨美國西南支部7日在艾爾蒙地偉博文化中心舉行返台助選團授旗典禮，現場約百人參與，包括前駐美代表袁健生等人。主辦單位呼籲同志返台投票，無法返台者也可以捐款、拉票等方式參與，為國民黨候選人爭取更多選票。
活動現場動員氣氛熱烈，主持人多次呼籲支持者有錢出錢、有力出力，即使無法返台，也能透過電話聯繫親友，協助拉票與催票。黨美支部主委謝宗煌表示，近期國民黨士氣略顯低迷，希望在選戰最後階段凝聚海外支持力量。他指出，僑胞可參加國民黨中央黨部組織的返台助選團，前往各地候選人競選總部拜會、參與街頭拜票，也可自行返回戶籍地投票。
剛從台灣返美的袁健生表示，此行曾與國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕會面。國民黨目前執政15個縣市，要維持既有執政版圖並不容易。過去幾次重要選舉，國民黨曾因內部互相牽制而失利，這次地方選舉又牽動2028年總統大選布局，因此黨內團結格外重要。
同樣剛從台灣返美的國民黨中央委員曹靜永表示，她觀察到，不少候選人面臨競選經費不足的問題，尤其年輕的基層候選人更需要資源，因此鼓勵海外僑胞量力捐款，即使是小額捐助，也能提供實質協助。
談及捐款方式，現場與會者更笑稱，雖然身上沒有攜帶現金，也沒有選票，但仍願意透過信用卡捐款，以實際行動支持候選人。泛美中華會館聯誼會執行長張自豪表示，傳統僑社百年來持續支持中華民國，希望返台助選團能將海外僑胞的支持與心意帶回台灣。
中國國民黨美國西南支部在艾爾蒙地舉行返台助選團授旗典禮，現場約百人參與，包含前駐美代表袁健生等人，主要目的是動員海外僑胞投入台灣地方選舉。 主辦單位鼓勵僑胞返台投票，若無法回台，也可透過捐款、電話聯繫親友、拉票與催票等方式支持國民黨候選人，甚至自行返戶籍地完成投票。 與會者認為國民黨近期士氣偏低，且地方選舉不僅影響現有15個執政縣市，也牽動2028年總統大選布局，因此需要海外僑胞在資金與票源上共同助陣。
精華 FAQ
中國國民黨美國西南支部在艾爾蒙地舉行返台助選團授旗典禮，現場約百人參與，包含前駐美代表袁健生等人，主要目的是動員海外僑胞投入台灣地方選舉。
主辦單位鼓勵僑胞返台投票，若無法回台，也可透過捐款、電話聯繫親友、拉票與催票等方式支持國民黨候選人，甚至自行返戶籍地完成投票。
與會者認為國民黨近期士氣偏低，且地方選舉不僅影響現有15個執政縣市，也牽動2028年總統大選布局，因此需要海外僑胞在資金與票源上共同助陣。
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