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電動車撞進美甲店引火海 休班華裔消防員衝火場搶救受困顧客

編譯組／綜合報導
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休班的華裔消防員Chris Chang毫不猶豫衝入火場，奮力搶救受困顧客。（OC...
休班的華裔消防員Chris Chang毫不猶豫衝入火場，奮力搶救受困顧客。（OCFA）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州米慎維埃和一間美甲沙龍遭電動車撞入後引發火警，休班華裔消防員Chris Chang與趕抵消防員合力救援，成功控制火勢並避免波及周邊店家。

Yahoo新聞網報導，南加橙縣日前發生一起驚險車禍。一電動車失控撞進一家美甲沙龍並迅速起火，一名休班的華裔消防員見狀毫不猶豫衝入火場，奮力搶救受困顧客。

這起事故發生在加州米慎維埃和的「Blossom Nails & Spa」美甲沙龍。上午約11時42分，車輛衝撞後引發猛烈火勢。橙縣消防局（OCFA）消防員Chris Chang在休假期間目擊事故，第一時間挺身而出，成功阻止火勢蔓延至周邊鄰近商家的潛在危機。

一輛電動車日前失控撞進橙縣一家美甲沙龍並迅速起火。（X/@OCFireAutho...
一輛電動車日前失控撞進橙縣一家美甲沙龍並迅速起火。（X/@OCFireAuthority）

橙縣消防局補充說明，除了Chris Chang外，第12分隊消防車剛好也在附近，當時正跟隨一輛救護車—兩消防救護員正執行另一起任務、協助將病患送醫。當車上的消防員與機械工程師從無線電聽到火警調度通知時，隨即轉往現場，成為第一批抵達美甲沙龍的救援人員。

現場影片顯示，起火車輛竄出陣陣濃烈黑煙，Chris Chang隨後亦在現場協助趕抵的消防人員壓制火勢。

事故發生地點位於24395 Alicia Parkway的美甲沙龍，兩側緊鄰一家乾洗店以及名為「Casa Franco」的墨西哥餐廳。所幸救援迅速，火勢並未嚴重延燒至周邊商鋪。

Chris Chang的從業歷程相當特別，在加入橙縣消防局前，他曾是一名脊骨神經醫師，目前已是兩個孩子的父親。

近期接連發生的電動車起火事故，再次引發外界對鋰離子電池安全風險的疑慮，本案亦是其中最新一起。

2025年4月，一輛特斯拉在克萊蒙市（Claremont）猛烈撞樹並起火爆炸，造成兩人喪生，當時車輛鋰電池助長了火勢，當局甚至出動危險品處理小組到場處置；今年稍早，洛杉磯聖費南度谷亦有一輛白色特斯拉在發生碰撞後瞬間化為駭人火球，造成兩人緊急送醫。

精華 FAQ

  • 事故發生在加州米慎維埃和24395 Alicia Parkway的「Blossom Nails & Spa」美甲沙龍，現場鄰近乾洗店與墨西哥餐廳，火勢一度相當猛烈。

  • Chris Chang在休假時目擊車禍後，立即衝入火場協助救人與壓制火勢，並成功減少火勢向周邊商家蔓延的風險，展現及時應變能力。

  • 因為近期多起電動車起火事故都顯示鋰離子電池可能助長火勢，包含先前在克萊蒙與聖費南度谷的案例，讓外界再次關注電池安全與碰撞後失火風險。

華裔 電動車 橙縣

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