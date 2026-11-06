房產稅大漲 華人嘆買得起和養得起是兩回事

南加女屋主郭彩榮最近收到繳交房產稅信函，全年1萬4916.28元。她再次感受到在南加養一套房子，需要付出不小代價。（圖／Robert提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加屋主郭彩榮因房屋重新評估，今年房產稅升至近1萬5000元，提醒華人買房不只看房價與房貸，還要把稅、保險、管理費與維修等持有成本納入規畫。

南加 一華女屋主最近收到繳交房產稅信函，她此前房產稅已經較高，沒想到今年的數字更讓她心疼：全年1萬4916.28元，比此前上漲2800多元。她表示，再次感受到在南加要能養一套房子，需要付出不小代價。

郭彩榮在河濱縣東谷市定居近3年，2025年1月買下現居所，成交價105萬元。她說，2026年縣政府列出的房屋評估價值為106萬8960元，全年房產稅接近1萬5000元。

她表示，上一年收到的年度房產稅單是1萬2114元，今年一下子增加2800多元。這與新購房產的稅基重新評估及計稅年度有關。買房後的第一個年度，稅額仍處調整過程，今年的稅單則反映重新評估後的完整年度稅額。換言之，買房時談妥價格、辦好貸款，不代表之後每年持有成本固定。房產稅單每年寄來，才是真正考驗家庭財務規畫的時候。

女屋主郭彩榮在河濱縣東谷市定居近3年，2025年1月買下現居所，成交價105萬元。她說，2026年縣政府列出的房屋評估價值為106萬8960元，全年房產稅接近1萬5000元。（圖／受訪者提供）

郭彩榮平時喜歡寫作，經常將所思所想記錄下來，希望成書發表。她說，華人 在異國他鄉要「落地生根」，很多人看房時最關心的是房價、首付和每月還款的房貸，尤其關注利率 高低，因為這往往直接決定是否買得起。然而，真正住進去後會發現，房貸只是持有房屋的其中一項支出。如果房貸透過銀行的託管帳戶（escrow account）代收房產稅和房屋保險，每月的房貸帳單可能已經包含這兩筆費用。如果沒有，屋主就得另外安排資金，按期繳納。

她說，以今年的新房產稅算，每個月平均要預留1243元。即使不考慮房貸本金與利息，這筆錢也是不小數目。此外，房屋保險、社區管理費（HOA）、水電燃氣、垃圾清運、園藝維護等日常支出，同樣少不了。南加夏季炎熱，空調幾乎是家庭生活必需，一旦冷氣故障，或屋頂需要維修、熱水器突然損壞、管道出現問題等，都可能帶來一筆額外的大開銷。她指出，這些費用不一定每個月都發生，卻不能因為暫時沒有，就把它們從家庭預算中刪掉。房子住得愈久，隨著磨損增加，相關成本更需納入考量。

郭彩榮說，很多人認為，租房是在替別人付房貸，買房則是累積自己的資產。這種想法有道理，自住房屋可能隨時間累積淨值，也能提供相對穩定居住環境；但擁有房子後，會發現其持有成本很高；房貸本金有一部分會轉化為房屋淨值，但利息、房產稅、保險費、社區管理費和維修費，是實實在在的持有成本。房屋未來能否增值，也存在市場風險，不能保證所有支出最後都能透過出售房屋賺回。

她說，如果孩子長大離家，家庭人口減少，或退休後收入不再像上班時那麼穩定，是否還需要住在一套面積很大的房子，就值得重新考慮。如果部分房間長期空置，卻仍然要負高額持有成本，那可能不划算。因此部分長者願意將大房子換成小房子。

當然，租金也會上漲，以及有搬遷和居住穩定性等問題，真正重要的，是按照收入、家庭需求、居住年限和退休規畫，選擇適合的住房方式。

郭彩榮說，往後每年收到稅單，恐怕都得再提醒自己一次：買得起房，和養得起房，是兩回事。

郭彩榮說，往後每年收到稅單，恐怕都得再提醒自己一次：買得起房，和養得起房，是兩回事。（記者啟鉻／攝影）