加州居大不易 買房安定租房有彈性 取捨看需求

在加州，究竟買房還是租房更有利？受訪華人各有不同看法。從傳統觀念來看，華人重視安居樂業、落地生根的想法，仍然具有相當影響力。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 加州買房雖可累積資產與居住穩定，但房貸外仍有稅、保險與維修壓力；租房則彈性較高，較適合工作變動或保留現金的家庭。

買房除每月房貸，還須承擔房產稅、房屋保險、維修及其他費用，實際經濟壓力不小；相較之下，租房支出相對簡單，也有較大居住彈性。在加州 ，究竟買房還是租房更有利？

資深運輸業者Q. Liu表示，來南加州前，他曾在德州休士頓 （Houston）工作多年，並投入50多萬元購買獨立屋。不過，從工作發展角度考量，他認為洛杉磯的工作機會更多，因此搬到南加州，以每月3300多元租下獨立屋。從買房與租房經驗來看，他認為，對於工作性質需要保持彈性、未來可能搬遷的人而言，租房更符合需求。

他目前將休士頓房屋以每月3200元出租，但身為屋主，仍須負擔業主協會（HOA）費用、房產稅及其他維修支出，一年下來也是不小開銷。相較之下，他租房每月付清租金後，房屋的日常維護及相關費用，主要由房東承擔，生活上輕鬆許多。

長者：有房才算生根

移民美國多年的Z女士已年屆八旬，住進老人公寓。她回憶，過去一直在美國從事家庭看護工作，雇主家庭經濟條件普遍不錯，工作期間包吃包住。看著雇主擁有大房子、生活安定，她曾十分羨慕。她坦言，已沒有機會在美國購置屬於自己的房子，但在她心中，擁有房產始終是一項成就，也代表在異國他鄉真正落地生根。

因此，她鼓勵兒子在河濱縣以80多萬元購買住房。她也看到，兒子一家為還房貸，承受不小生活壓力。兒子從事貨車運輸工作，經常起早貪黑、四處奔波，十分辛苦。儘管如此，她仍認為，辛苦工作是為擁有房子，與每月繳交租、最終無法取得房屋所有權，感受不同。

房東：當房客較輕鬆

華人資深房東Bicana出租房屋多年，接觸各類租客。她笑言，從自己的經驗來看，當房客有時比當房東輕鬆。她表示，房東不僅要處理房屋維護、設施故障及各項費用，還得面對租客帶來的各種問題。有些租客未經同意，便讓朋友搬來同住；有些人甚至私下將房屋轉租他人。也有租客把出租屋當作生意往來的收信地址，搬走後，信件及各類宣傳品仍不斷寄來，增加房東處理的麻煩。

東谷市華人屋主Robert Zhang指出，買房與租房哪一種更有利，不能一概而論，主要取決個人經濟條件、工作穩定性及未來規畫。對計畫長期定居南加、收入穩定且已有足夠儲蓄的家庭，買房的價值不僅在房屋未來可能升值，也包括居住自主性及長期穩定。隨著逐步償還房貸，屋主有機會累積房屋淨值，為退休生活或家庭資產傳承做好準備。

不過，他也認為，對工作不穩定、可能搬到其他州甚至移居國外、尚未累積足夠首付款，或接近退休且希望保留現金的家庭而言，租房可能更符合需求。