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退休規畫／先算整體開銷 再盤點該存多少

記者謝雨珊／綜合報導
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退休規畫的重點是確認如何累積足夠資產，以支撐理想中的退休生活。（示意圖，取材自A...
退休規畫的重點是確認如何累積足夠資產，以支撐理想中的退休生活。（示意圖，取材自AARP臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

退休規畫不只看年齡，更要先估算生活、醫療與稅負開銷，再檢視退休儲蓄、投資資產與社安金，才能判斷何時足以安心退休。

對許多美國人而言，退休意味著告別長時間工作，享受更自由生活。然而退休後究竟需要多少錢，是一個現實問題。

USA Today報導，勞工預期退休年齡的中位數仍為65歲，但2025年近四分之一的勞工曾調整退休年齡，其中多數選擇延後退休。而且非營利、無黨派研究機構員工福利研究所（Employee Benefit Research Institute）針對2500美國人調查發現，2026年只有61%勞工有信心退休後能維持舒適生活，較2025年下降6%。

Edelman Financial Engines財務規畫總監Rose Faye指出，退休規畫的重點，並非盡可能延長工作時間，而是確認何時累積足夠資產，能支撐理想中的退休生活。民眾應先估算退休開銷，再盤點退休儲蓄、投資資產及社會安全退休金等。

社安金 納收入上限

1960年後出生者的完整退休年齡（FRA）為67歲，屆時可領取全額社安金；最早可從62歲申領，但每月給付金額會減少。若延後至67歲之後申領，每延後一年，給付金額可增加8%，最高可延至70歲。

若提早領取退休金並繼續工作，也須留意收入上限。美國社安局（SSA）規定，2026年尚未達完整退休年齡者，年度工作收入上限為2萬4480元，每超過上限2元，退休金扣減1元。達到完整退休年齡的當年，收入上限提高至6萬5160元，每超過上限3元，扣減1元。超過完整退休年齡後，工作收入不再受這項扣減規定限制。

不過，退休後工作可能增加稅務負擔。工資及傳統退休帳戶提領金額等收入，可能影響社安金的課稅情況，最高有85%的退休金須納入應稅所得。此外，Medicare Part B保費會參考兩年前的收入計算，若收入跨越特定門檻，標準保費可能增加40%至240%。

從傳統401(k)及個人退休帳戶（IRA）提領資金，通常也會形成應稅所得；部分帳戶還須依規定提領最低金額，進一步推高應稅收入。因此，提領哪些帳戶、何時提領，同樣是退休規畫的重要環節。

醫療費用 不能漏算

退休準備沒有固定公式，可參考67歲時累積相當於年薪10至12倍的資產，或以退休前收入的70%至80%估算每年生活費。也可採「4%提領法則」，第一年提領退休資產約4%，之後依通膨調整。

另一種估算法是將每年需要由投資資產支應的金額乘以25。例如，每年需要提領4萬元，退休投資資產可先以100萬元作為參考目標，但實際需求仍取決於投資報酬、通膨、稅負及退休年限。

此外，醫療與長期照護費用也不容忽視，應提前評估保險、保費及自付支出。理財顧問提醒，是否延後退休須視個人財務狀況而定，更重要的是提早規畫社安金申領時機、退休帳戶提領與稅負，確認資產足以支應退休生活。

精華 FAQ

  • 因為退休重點不是延後離開職場，而是確認何時已有足夠資產支撐理想生活。應先估算退休開銷，再盤點儲蓄、投資與社安金，才能判斷是否能退休。

  • 未達完整退休年齡前若領社安金又有工作收入，會受收入上限限制而被扣減給付；同時工資與提領收入也可能提高社安金課稅比例，甚至推升Medicare保費。

  • 可用67歲時累積相當於年薪10至12倍資產作參考，或以退休前收入的70%至80%估算年支出，也可用4%提領法則，並把醫療與長照費用一併納入。

退休金 退休

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