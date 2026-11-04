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未經專業檢查 網購廉價假牙恐得不償失

記者啟鉻／洛杉磯報導
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醫師提醒，長者選購假牙前，應先到專業牙科診所接受詳細檢查與諮詢，了解自身牙齒及口...
醫師提醒，長者選購假牙前，應先到專業牙科診所接受詳細檢查與諮詢，了解自身牙齒及口腔狀況，確認是否適合配戴假牙。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州華人長者若貪圖網購廉價假牙，可能因未經專業檢查而買到不合口腔的產品，導致疼痛、潰瘍與額外治療支出。

加州部分華人長者因缺牙影響進食及日常生活，希望以經濟實惠的方式修復牙齒。近年網路出現各式廉價假牙或者居家取模套組，標榜價格低廉、訂購方便，吸引部分消費者購買。然而，牙科專業人士提醒，假牙並非外形相似就能直接使用，若未經專業口腔檢查及確認貼合度，可能造成牙齦疼痛、口腔潰瘍，甚至增加後續治療費。

南加牙醫雨菲表示，由於市場上有一定需求，部分不良業者利用誇大或不實廣告吸引消費者，尤其容易讓希望節省開支的長者心動下單。等收到商品，才發現實物與廣告宣傳不符，不僅花冤枉錢，還可能無法正常使用。

雨菲提醒，長者選購假牙前，應先到專業牙科診所接受詳細檢查與諮詢，了解自身牙齒及口腔狀況，確認是否適合配戴假牙。她指出，專業牙科人員會透過定期培訓，掌握牙科領域的最新知識及臨床技術，並依據患者的實際情況提供建議。相較單憑網路廣告判斷，透過專業評估，更有助辨別不實宣傳，避免花錢受騙。

根據連鎖牙科機構Aspen Dental提供的資訊，網購廉價假牙的另一項風險，是後續可能產生額外支出。若收到的假牙不合適，消費者可能需要另付牙科門診、假牙調整或重新襯墊等費用，甚至必須重新製作或更換假牙。部分業者也可能不負擔退貨運費或重新製作費。

Aspen Dental提醒，長者若考慮購買網路假牙，應先了解自身口腔狀況，並確認產品是否包含專業評估及後續服務。對於標榜低價、訂購方便，甚至宣稱無須看牙醫的商品，更應提高警覺。選購假牙時，價格固然重要，但能否合適、安全地使用，以及出現問題後是否有人負責處理，同樣不可忽視。

Aspen Dental也表示，另一種常見的網購假牙方式，是由業者寄送居家取模套組，讓消費者自行取得口腔印模，再寄回業者製作的假牙。Aspen Dental指出，假牙服務的專業程度不一，有些提供遠端審查，有些則不包含牙醫當面檢查或實際試戴。因此，在家自行取模，並不能取代完整的牙科檢查。

由於每個人的口腔結構不同，牙齦形狀、齒槽骨的支撐程度，以及上下牙齒的咬合關係，都會影響假牙穩定性。居家取模可能無法完整呈現這些細節，若製作出的假牙與口腔不吻合，配戴時便可能出現鬆動、滑脫或摩擦牙齦等問題，進而影響進食與說話。

精華 FAQ

  • 因為每個人口腔結構、牙齦狀態與咬合關係不同，必須先由牙醫評估是否適合配戴，才能避免假牙鬆動、磨傷或影響進食說話。

  • 常見風險包括實物與廣告不符、尺寸不合、配戴疼痛、口腔潰瘍，以及無法正常使用，最後不但浪費金錢，還可能拖延治療。

  • 不能。居家取模只能提供部分口腔資訊，無法完整呈現牙齦、齒槽骨與咬合細節，也缺少當面檢查與試戴，因此仍可能產生不合適問題。

加州 南加 華人

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