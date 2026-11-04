申請8年也通過面試 政庇綠卡仍遙遙無期

洛杉磯華人等待政治庇護綠卡八年，對未來悲觀失望。（AI生成圖片）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯一名華人家庭申請庇護8年後才通過面談，卻仍因補件與積壓遙遙無期，反映美國庇護審理趨嚴、等待時間拉長與綠卡取得困難。

曾有不少華人 透過政治庇護取得綠卡 身分，如今案件審理時間拉長，移民政策及執法環境變化，讓一些苦等多年的申請人看不到結果。洛杉磯 華人一家來美近十年，申請政治庇護八年，去年通過面試，最近又被通知補件，華人目前對能不能拿到綠卡非常悲觀，「看不到明天，隨時都可能被ICE驅逐出境。」

王城（化名）接受本報專訪，希望不要透露真名，「不想節外生枝，害怕新聞報導後對申請有影響。」2017年，王城一家三口通過旅遊簽證入境，之後申請政治庇護；2025年他們成功通過面談，本以為很快能收到綠卡，但至今仍遙遙無期。「有些朋友以前通過政治庇護申請綠卡，幾個月就拿到，我們等了很多年。」

較晚申請者 反而先審理

王城2018年11月開始申請，原以為會按申請時間的先後處理，後來發現較晚申請的反而先審理，他們的案件一路後排，又遇到新冠疫情，案件進一步停滯。這種「後申請案件先審」的情況，與移民局過去採用的「後進先出」庇護面談安排有關。資料顯示，該制度是為打擊部分利用政治庇護較長審核期騙取工卡（庇護申請等待超過180天有資格申請工卡），因此庇護案件並非單純按照申請日期逐一審理。

此後一等就是多年，2025年，王城一家完成面談，按照要求提交體檢等資料，至今又等了一年。他說，平時只能透過網路查看案件進度，狀態長時間沒有更新變化。漫長等待帶來經濟壓力，王城估算，一家人從最初申請政治庇護、工作許可、律師費、催辦，到後續綠卡申請及體檢，前後已花費兩三萬。最近他被通知補充材料，又意味著新的費用開支。

「我已經無所謂，最壞打算就是回中國。最擔心的是孩子，如果沒有拿到綠卡，大學學費一年要多交幾萬。」王城說，兒子從小來到美國，早已適應這裡，若身分問題無法解決，未來教育、生活都會受很大影響。「孩子肯定不會回去，他沒法再適應中國的環境。」

關於近年庇護案件的變化，律師劉龍珠表示，現在申請政治庇護與過去相比，審理及執法環境確實更加嚴格。他指出，一些申請人在等待審理期間可能遇到移民執法；如果同時涉及刑事案件、遣返程序，案件會更複雜。「以前等待庇護、拿工卡期間，只要沒有犯罪紀錄，移民局不會找麻煩。但現在被抓的情況愈來愈多。」

網傳庇護成功率僅7% 實更低

對網路上流傳「庇護成功率現在只有7%」的說法，劉龍珠認為實際情況可能更低。司法部移民審查執行辦公室（EOIR）2026財政年度前三季統計顯示，移民法院共記錄7231件庇護獲批、8萬9740件遭拒；若只計算獲批及遭拒案件，獲批比例約為7.5%。不過，這項統計只反映移民法院相關案件的裁決結果，並不代表所有向移民局提出的庇護申請（部分無需移民法院裁決），不能直接視為所有申請人的獲批機率。

案件積壓方面，司法部資料顯示，截至2026財政年度第三季，移民法院待審庇護申請約232萬件。另一方面，國土安全部2026年公布的資料指出，截至2025財政年度結束，移民局尚有約143萬件主動庇護申請待審，平均處理時間已升至7.3年，反映庇護申請人面臨漫長等待。

即使庇護獲批，拿到綠卡也需要時間。移民局最新歷史處理時間資料顯示，以庇護獲批超過一年為基礎提出的I-485調整身分申請，2026財政年度截至8月30日的中位處理時間為20.2個月，比2025財政年度的10.3個月明顯增加。