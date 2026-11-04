自摔也稱迫害 9成政庇都是假？

部分冒險翻越邊境來到美國，被稱為走線者的華人，會申請政治庇護，讓身分合法化。（本報資料照／記者劉子為攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 報導指南加華女政庇案疑涉虛假傷痕，律師並稱華人政庇多有造假，但未獲官方數據證實；同時美國庇護審查日趨嚴格，返鄉與入籍風險也上升。

南加一名華女申請政治庇護，稱曾在母國受到政治迫害，身上的傷痕就是迫害證據，但據知情者稱，這是她自己不小心受傷導致。律師指出，「華人 90%以上政治庇護都可能存在虛假陳述。」不過，這僅是個人看法，目前沒有官方數據證明。

據洛杉磯 居民曾女士，身邊不少朋友都是通過申請政治庇護拿到綠卡 ，以前這個途徑便利，如今愈來愈難。普通華人申請政庇理由較為常見的，一是宗教迫害，另外就是計畫生育受害。

曾女士稱，有位朋友不小心摔跤受傷，身上留下一道疤痕，她在申請政庇時，就把這道傷痕作為遭受迫害的證據，「很多人心知肚明，自己提供的材料證據並不完全屬實，就是想通過這個途徑早些拿到綠卡。」

據不願具名的華人稱，不少拿到政庇綠卡的人，過幾年申請公民成功，就會回母國探親訪友，但沒有拿到公民前，他們不敢回去，擔心入境時會被審查。

移民局規定，獲得政治庇護後，即使已取得綠卡，若返回當初聲稱遭受迫害或擔心遭受迫害的國家，仍可能面臨身分審查，甚至被終止庇護身分。已經入籍成為公民者，通常可以返回母國，不過，若當初的庇護申請涉及欺詐或重大虛假陳述，仍可能面臨撤銷入籍的法律程序。

劉龍珠律師表示，華人政治庇護90%以上可能都是假的。他認為，很多人就是打份工，沒什麼政治觀點，也不懂宗教，但事實上，這些人可能涉及移民欺詐。

過去十幾年，通過政庇申請拿到綠卡的華人非常多。劉龍珠指出，因為大部分人沒錢，無法拿出六七十萬申請投資移民；他們不是留學生，沒有高學歷，不能申請傑出人才，也無法通過工作簽證移民，「很多底層華人想移民到美國，大部分靠這條途徑申請身分。」

但他表示，政治庇護這條華人移民最便捷的途徑，如今變得最難。過去，政庇申請通常先由移民局面談，如果申請未獲批准，案件再轉交移民法庭審理。不過，據今年7月新規，在特定情況下，移民局可不經面談，直接將部分庇護申請轉交移民法庭審理。

劉龍珠指出，目前有些申請人因不符合申請條件，或申請逾期等問題，無法獲得移民局面試機會，案件直接進入後續程序。此外，一些刑案當事人仍在等待審理結果，卻被移民執法部門拘留並啟動遣返程序，面臨刑事、移民程序同時進行的困境。

例如，當事人因被ICE拘留無法出席刑事法庭，法官仍簽發逮捕令。一旦當事人獲准離開移民拘留設施，也可能因逮捕令再次被捕。對於經第三國進入美國的庇護申請人，劉龍珠指出，案件還可能涉及第三國過境及申請資格問題。例如，申請人途經土耳其、墨西哥或其他國家後進入美國，審查時可能被問及，為何沒有在途中經過的國家申請庇護。