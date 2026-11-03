南加華人自駕遊美東 遇警車攔檢沒換線避讓吃罰單

加州交通新規擴大路邊攔檢和故障「慢行、換線」範疇，跟上全國脚步。（記者楊青／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯華人在佛蒙特州自駕時，因未依當地「減速換線避讓」規定通過警車攔檢而遭罰150元；加州也已跟進類似新法，提醒駕駛注意各州差異。

明明按照自己認知的加州 交通法規駕駛，洛杉磯華人 卻在美東新英格蘭地區吃上罰單 ，150元買教訓。加州交通新規擴大路邊攔檢和故障「慢行、換線」範疇，跟上全國腳步。

聖蓋博谷李先生和太太不久前前往美東新英格蘭地區自駕旅行。夫妻兩在佛蒙特州（Vermont）的高速公路行駛時，正好遇到路邊一輛警車正在攔檢一輛汽車。按照多年來在加州的駕駛方法，李先生繼續在原來線道行駛，也沒有減速。沒想到很快聽到後面警鈴大作，警車攔下了李先生。

確定駕駛人有合法的駕駛執照和保險，同時確定汽車是外州人租車駕駛，警察問李先生「知道我為什麼攔你嗎？」李先生一頭霧水。警察說，我剛才在路邊執法，你沒有做任何動作避免潛在的危險，警察解釋，按照佛蒙特州州法，駕駛人接近路邊停靠、並開啟警示燈的執法車輛、救護車、消防車、救援車輛及拖吊維修車輛時，必須減速，並在安全許可下駛離最靠近這些車輛的車道。

加州類似法規 已上路

換言之，即使駕駛人本身沒有超速，也沒有其他違規，只要經過路邊執法現場時沒有按照規定減速或換線，均屬違規。警察表示，雖然外州駕駛人可能不知道該州交通法規，但並不代表可以違規。警察最後遞給李先生150元的罰單，同時告訴李先生，新英格蘭地區六州都有嚴格的「換線避讓」交規，需特別小心。

事實上，加州也在2026年開始實施類似的法律，不過很多駕駛人不知道。加州2026年1月1日開始實施AB 390法案，規定駕駛人在接近任何停靠在道路旁、開啟閃爍危險警示燈，或使用交通錐、照明棒等其他警告裝置的車輛時，必須採取避讓措施。

恰逢安全周 加強宣導

加州交通廳表示，雖然已經歷11個月，但似乎很多民眾並未注意到此一交通新規，所以本周從2日至6日，加州交通廳、加州公路巡警、加州交通安全辦公室、加州消防廳等機構，共同配合全國「事故應變人員安全周」（Crash Responder Safety Week），提醒駕駛人了解新規，遇到路邊停靠車輛或道路事故現場時，務必減速慢行，並在安全情況下換線避讓，避免撞擊正在路邊執行任務的人員。加州的交通新法不只保障正在執行勤務的警察、消防人員、救護人員或道路工作人員，連一般駕駛人因車輛故障而停靠路肩，只要開啟危險警示燈或設置其他警告裝置，也納入保護範圍。

加州近年路邊工作人員傷亡事故增加。加州公路巡警局長Sean Duryee表示，事故應變人員每次前往現場協助駕駛人、調查車禍、清理道路碎片或恢復交通，都必須冒著被行駛中車輛撞擊的風險。駕駛人多花幾秒鐘減速、在安全情況下換線，就可能避免嚴重傷亡。

加州消防廳也指出，消防人員每天都會出勤處理道路事故，抵達現場後，往往必須在距離快速行駛車流只有幾英尺的地方工作。駕駛人是否專心、是否及時減速，直接關係到第一線救援人員的安全。

事實上，美國各州都有不同程度的「換線避讓」交規，不過，各州對適用車輛、警示燈種類及駕駛人的具體義務，規定並不完全相同。法規較為寬鬆的州的駕駛人到法規嚴格州駕駛，很容易吃上罰單。