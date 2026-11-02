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租電車簽約不能只看月付金 里程限制、磨損費也要盤算

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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租用電動車除了比較月付金，也應留意里程限制、提前解約及期滿還車的相關費用，評估整...
租用電動車除了比較月付金，也應留意里程限制、提前解約及期滿還車的相關費用，評估整個租期的實際支出。（示意圖，取材自Pexels網站）

AI摘要

文章摘要整理：

租電動車是否划算，不能只看月付金，還要把頭款、里程限制、磨損費、提前解約與買斷價差等總成本一起評估。

租用（lease）電動車是否划算，不能只看每月租金。從簽約時的頭款、里程限制，到期滿還車的磨損費，以及提前解約的支出，都可能影響整體用車成本。若打算租約到期後買斷，更應留意不同品牌的保值表現。

南加華人二手車商Joseph指出，電動車的保值表現因品牌而異，不能一概而論。據他觀察，部分特斯拉車款一車難求，加上全自動輔助駕駛（FSD）功能具有吸引力，車齡短、接近新車狀態的二手車，售價有時與新車相近。相較之下，其他品牌可能受充電便利性等因素影響，折舊幅度較大，部分新車售價約12萬至13萬元的高端電動車，開兩年就可能貶值3萬至4萬元。

Joseph的觀察也顯示，消費者租電車前，除了比較月付金，還應考慮期滿後是否打算買斷。若屆時買斷價格高於同款二手車行情，就需要重新比較買斷與還車的成本，不能只因已繳了幾年租金，就認為把車留下來比較划算。

若買斷價格高於二手車行情，車主也可選擇到期還車，但仍須把相關費用算進去。聯準會的租車說明指出，封閉式租約正常到期時，車主一般不須承擔市場跌價造成的殘值差額，但可能需要支付還車費，以及超里程或過度磨損等費用。因此，買斷與還車哪個划算，仍要比較兩者的實際支出。

提前還車則是另一筆帳。「消費者報告」指出，提前結束電動車租約，可能面臨數千元費用。消費者簽約前應確認提前解約的條件與計算方式，不能假設願意繼續向同一家車商租車，就能免除原有租約的剩餘費用。

里程方案同樣需要依實際需求選擇。「消費者報告」提醒，還車時若行駛里程低於合約額度，通常不會因此退款。因此，比較租車方案時，應將頭款、整個租期的付款、稅費與里程限制一起考慮，避免只被較低的月付金吸引。

輪胎、輪圈及車身狀況，也是還車前不能忽略的項目。汽車網站Edmunds指出，還車準備通常在租約到期前約90天開始。車主可提前安排檢查，了解哪些磨損可能被收費，再比較自行修復與直接支付費用的成本；若對檢查結果有異議，也可向租賃公司提出。

精華 FAQ

  • 因為簽約時的頭款、里程限制、到期還車的磨損費、提前解約費，以及是否買斷的價差，都會改變整體支出，月租金低不一定最省。

  • 要先比較買斷價與同款二手車行情，再看自己是否真的需要留車。若買斷價高於市價，繼續買下來未必划算，還車加相關費用可能更合理。

  • 正常到期可能有還車費、超里程費與過度磨損費；若提前解約，還可能面臨數千元支出。因此簽約前要確認條款，並預先估算整個租期成本。

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