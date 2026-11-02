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政庇女搭機遭ICE拘留 靠這一步結局逆轉

記者子為╱綜合報導
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南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場...
南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場示意圖。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

徐晨星在ONT準備搭機時遭ICE拘留，關押近2個月後，聯邦法院認為政府未在拘留前提供必要程序保障，判定違反正當程序並命令立即釋放。

沒有犯罪紀錄，庇護申請仍在審理，也已取得工作許可，南加一華女在安大略國際機場（ONT）準備搭乘航班赴西雅圖時，遭移民暨海關執法局（ICE）拘留。被關押近2個月後，案件出現逆轉：聯邦法院認定，政府未在拘留前提供必要程序保障，侵犯她的正當程序權利，10月30日下令立即放人。

根據加州中區聯邦法院裁決，中國籍女子徐晨星（Chenxing Xu，音譯）於9月4日在安大略國際機場準備登上飛往西雅圖的班機時，在一次針對性的移民執法行動中被捕，之後一直關押於阿特蘭多（Adelanto）ICE拘留中心。裁決未說明，執法人員為何在這次行動中鎖定她。

法院文件顯示，徐晨星2024年4月18日持B-2旅遊簽證，經洛杉磯國際機場（LAX）入境，同年8月23日提出庇護申請，目前仍待審理。她另於2025年2月申請工作許可，並於當月獲准。文件也記載，她沒有犯罪紀錄。

被拘留後，徐晨星於9月24日向聯邦法院提出人身保護令申請，挑戰拘留的合法性。五天後，她移民法庭的保釋聽證過堂，當時移民法官認為她有潛逃風險，拒絕保釋。

針對人身保護令申請，政府主張，徐晨星尚未向移民上訴委員會提出上訴，應先走完相關程序，再考量保護令的申請。而且移民法官在保釋聽證中已評估過的證據，聯邦法院不應重新衡量。

不過，聯邦法院指出，政府的回應沒有切中她真正提出的問題。徐晨星挑戰的，是當局在剝奪她自由之前，沒有先給予通知與聽證機會，而非要求聯邦法院重新判斷她應否獲得保釋。

法院認為，政府在她簽證到期後，並未立即拘留她，反而在庇護案件待審期間核發工作許可。過去約2年，政府知道她的下落，仍允許她在外生活；她也沒有被捕或定罪紀錄。在這些情況下，未經事前聽證或重大情況變化即將她拘留，違反正當程序。

至於被關押後才舉行的保釋聽證，能否補救先前的程序缺失？法院認為不能。裁決援引多起判例指出，事後聽證發生在自由已被剝奪之後，無法事先防止錯誤拘留；若只要事後補辦聽證就能解決問題，拘留前的程序保障將失去意義。

裁決也提到，身在拘留中心，會讓移民更難尋找律師、取得證據及準備案件。徐晨星表示，語言障礙影響她理解被關押的原因，以及使用現有救濟程序的能力。法院因此認為，要求她繼續等待行政上訴，無法充分處理本案的程序侵權問題。

法院最終批准人身保護令申請，命令政府立即依拘留前相同條件釋放徐晨星，歸還被捕及辦理拘留時遭收走的所有財物，並於她獲釋後3天內向法院報告執行情況。

精華 FAQ

  • 她在安大略國際機場準備搭機赴西雅圖時，遭一場針對性的移民執法行動逮捕。法院文件顯示，她當時沒有犯罪紀錄，且庇護申請仍在審理中。

  • 法院認為，政府在剝奪她自由前沒有先給通知與聽證，也未顯示有重大情況變化。她先前已被核發工作許可，且長期可自由生活，不能直接改為拘留。

  • 法院批准人身保護令，要求政府立即依拘留前相同條件釋放她，並歸還被扣押財物，同時在她獲釋後3天內向法院報告執行情況。

ICE 西雅圖 庇護

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