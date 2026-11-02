我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國婚禮場地驚見5枚二戰炸彈 工人徒手拿起才驚覺不妙

「即使一敗塗地也不能怪他」期中選舉後范斯宣布選總統？

加州核武實驗室 傳重大機密外洩

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國家核安全管理局（NNSA）10月發布初步通知，詳細說明位於聖塔芭芭拉的「特...
美國國家核安全管理局（NNSA）10月發布初步通知，詳細說明位於聖塔芭芭拉的「特殊技術實驗室」（Special Technologies Laboratory）所發生的重大疏失。（取自NNSS）

AI摘要

文章摘要整理：

加州聖塔芭芭拉的特殊技術實驗室被揭發在未經許可系統處理敏感機密情資，能源部已將此列為最高嚴重級別，相關營運商面臨罰款。

每日郵報報導，美國聯邦官員近日透露，一家負責協助維護美國核武庫安全的加州實驗室，遭查出曾不當處理機密情資。

其中一項維安缺失，被美國能源部列為最高嚴重級別；該級別僅適用對國家安全造成實質損害，或具高度潛在損害風險的事件。

美國國家核安全管理局（NNSA）10月發步初步通知，詳細說明了位於聖塔芭芭拉的「特殊技術實驗室」所發生的重大疏失，該機構在未經許可的電腦系統處理了敏感機密情資。

依規定，機密資料必須在經特別認證的系統中處理，此類系統嚴格限制資料的調閱權限與共享方式。一旦使用未經許可的系統，將大幅增加政府機密落入未授權人員手中的風險。

官員目前尚未透露涉及哪些具體情資，也未證實是否有未授權人員已接觸到相關內容。

該實驗室專門研發用以維持美國核武可靠性及偵測外國核武計畫的關鍵技術，其研究成果位居美國國防體系的核心。該實驗室的營運商「任務支援與測試服務公司」目前面臨19萬6350元的擬議罰款。

特殊技術實驗室是一座至關重要的研發樞紐，作為內華達國家安全園區（NNSS）旗下的專業、多任務衛星設施營運，由內華達國家安全園區提供資金並進行監管。

內華達國家安全園區是隸屬美國能源部（DOE）的半自治機構，專責透過核能的軍事與科學應用，來強化國家安全。

精華 FAQ

  • 事件主角是位於聖塔芭芭拉的特殊技術實驗室，該實驗室隸屬內華達國家安全園區體系，負責支援美國核武可靠性維持與相關偵測技術研發。

  • 能源部將這項缺失列為最高嚴重級別，因為此類事件僅適用於對國家安全造成實質損害，或具高度潛在損害風險的情況。

  • NNSA已發出初步通知，指出該實驗室在未經許可的電腦系統處理敏感機密情資，營運商則面臨19萬6350元擬議罰款，但官方尚未透露具體情資內容。

加州

上一則

不是搗蛋 加州用大雞測駕駛是否禮讓 已多人中招

下一則

公民子女領福利 父母申請美綠卡不一定被拒

延伸閱讀

美國使用的電子裝置 禁止在中國實驗室測試 後年底生效

美國使用的電子裝置 禁止在中國實驗室測試 後年底生效

1年3起…黑色三角形UFO現身美軍秘密基地 時速1800英里

1年3起…黑色三角形UFO現身美軍秘密基地 時速1800英里

美軍基於安全考量 禁比亞迪車輛進沖繩嘉手納空軍基地

美軍基於安全考量 禁比亞迪車輛進沖繩嘉手納空軍基地
看韓劇、聽流行歌、批體制 北韓4核武專家傳遭公開槍決

看韓劇、聽流行歌、批體制 北韓4核武專家傳遭公開槍決
馬斯克成美國外交政策關鍵？路透：拜登、川普都曾多次要求開關星鏈

馬斯克成美國外交政策關鍵？路透：拜登、川普都曾多次要求開關星鏈
Anthropic上市文件近百頁談風險 從台積電供應到AI威脅人類生存

Anthropic上市文件近百頁談風險 從台積電供應到AI威脅人類生存

熱門新聞

「加州全保」（Covered California）2027年取消部分投保人的保費補助。（記者邵敏／攝影）

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

2026-10-30 20:27
曾出演瓊瑤《月朦朧鳥朦朧》和《庭院深深》作品的中國女演員宋佳旅居比利時多年，日前現身南加，且華麗轉身為作家。（記者張宏╱攝影）

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

2026-10-31 19:23
99大華超市將關閉北加州布利桑頓門市。（谷歌街景）

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

2026-10-31 19:46
沿著Three Rivers Heritage Trail騎進匹茲堡，廖守三用Ride with GPS和Strava規劃每天的路線。（廖守三提供）

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

2026-10-28 20:12
Samuel Sey（右）與妻子Annie合影。Sey遭ICE拘留後，友人發起募款，協助其妻兒支付生活開銷及法律費用。（圖取自GiveSendGo募款頁面）

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

2026-10-26 14:00
南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場示意圖。（本報資料照片）

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

2026-11-01 15:16

超人氣

更多 >
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子
首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主
震撼倒戈 密州民主黨眾議員「我這票投羅傑斯」

震撼倒戈 密州民主黨眾議員「我這票投羅傑斯」