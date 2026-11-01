移民身分待批 律師：可爭取臨時駕照

許俊良律師表示，身分延期或轉換申請待審期間，若因文件問題無法續照，可向DMV說明情況，爭取核發臨時駕照。圖為臨時駕照示意圖。（受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 律師指出，身分延期或轉換待批、駕照又將到期者，可向DMV主管說明爭取臨時駕照；若改辦AB60，也需留意資料可能被聯邦機關取得的風險。

身分延期或轉換申請尚未核准，駕照卻即將到期，讓部分華人 陷入不敢續照、又離不開車的困境。移民 律師許俊良表示，自己接觸過不少類似情況，原本已有駕照、只是新身分文件待批者，可嘗試請加州 車輛管理局（DMV）主管協助檢視，爭取臨時駕照。

許俊良指出，DMV辦理駕照時，需要查看能證明合法居留的文件。但有些人正在申請身分延期或轉換，手上只有申請已被受理的收據，還沒拿到核准文件，因此可能遇到續照困難。有些人會選擇改辦AB60駕照，這類駕照不要求提供合法居留證明，但仍須符合其他申請條件。部分人卻擔心，辦了是否等於承認自己沒有合法身分，進而影響移民申請。

他表示，DMV工作人員未必能立即理解不同移民申請的銜接情況。依其接觸的經驗，部分案件在請主管出面、解釋原有身分及待審申請後，能獲發短期臨時駕照。因此，遇到DMV櫃檯表示無法辦理，可以進一步說明情況，詢問是否有其他處理方式。

DMV官網列明，若合法居留文件無法透過電子系統確認，需要進一步查核，申請人在通過所有必要測驗後，可獲發臨時駕照。

至於AB60，許俊良強調，無須提出合法居留證明，不等於申請人必然沒有合法身分。他不會僅因當事人正在等待身分核准中，就一概建議不要申請該駕照。

北加州美國公民自由聯盟（ACLU of Northern California）今年5月發布的提醒指出，國土安全部（DHS）及ICE可能取得部分DMV資料，包括姓名、地址及照片。若ICE原本就在尋找特定人士，申請駕照可能增加其被找到及拘捕的風險。

該組織也提醒，過去若曾以不實社會安全號碼或假文件申領駕照，再次申請可能使問題浮現，應先諮詢律師。

許俊良指出，DMV屬於加州政府機關，與負責移民執法的聯邦機關分屬不同體系。依他目前接觸的情況，尚未見到當事人僅因申請AB60駕照，就被移民暨海關執法局（ICE）拘捕的案例。但這是他接觸案件的經驗，並不代表申請資料完全不存在被聯邦機關取得的風險。

州與聯邦分屬不同機關，並不代表資料完全不互通。依DMV公布的資料保護與揭露規則，部分駕駛紀錄可在法律允許的情況下，提供聯邦、州或地方政府機關；獲授權的執法機關也可因正在進行的調查查閱紀錄。