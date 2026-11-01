我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

移民身分待批 律師：可爭取臨時駕照

記者劉子為/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
許俊良律師表示，身分延期或轉換申請待審期間，若因文件問題無法續照，可向DMV說明...
許俊良律師表示，身分延期或轉換申請待審期間，若因文件問題無法續照，可向DMV說明情況，爭取核發臨時駕照。圖為臨時駕照示意圖。（受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

律師指出，身分延期或轉換待批、駕照又將到期者，可向DMV主管說明爭取臨時駕照；若改辦AB60，也需留意資料可能被聯邦機關取得的風險。

身分延期或轉換申請尚未核准，駕照卻即將到期，讓部分華人陷入不敢續照、又離不開車的困境。移民律師許俊良表示，自己接觸過不少類似情況，原本已有駕照、只是新身分文件待批者，可嘗試請加州車輛管理局（DMV）主管協助檢視，爭取臨時駕照。

許俊良指出，DMV辦理駕照時，需要查看能證明合法居留的文件。但有些人正在申請身分延期或轉換，手上只有申請已被受理的收據，還沒拿到核准文件，因此可能遇到續照困難。有些人會選擇改辦AB60駕照，這類駕照不要求提供合法居留證明，但仍須符合其他申請條件。部分人卻擔心，辦了是否等於承認自己沒有合法身分，進而影響移民申請。

他表示，DMV工作人員未必能立即理解不同移民申請的銜接情況。依其接觸的經驗，部分案件在請主管出面、解釋原有身分及待審申請後，能獲發短期臨時駕照。因此，遇到DMV櫃檯表示無法辦理，可以進一步說明情況，詢問是否有其他處理方式。

DMV官網列明，若合法居留文件無法透過電子系統確認，需要進一步查核，申請人在通過所有必要測驗後，可獲發臨時駕照。

至於AB60，許俊良強調，無須提出合法居留證明，不等於申請人必然沒有合法身分。他不會僅因當事人正在等待身分核准中，就一概建議不要申請該駕照。

北加州美國公民自由聯盟（ACLU of Northern California）今年5月發布的提醒指出，國土安全部（DHS）及ICE可能取得部分DMV資料，包括姓名、地址及照片。若ICE原本就在尋找特定人士，申請駕照可能增加其被找到及拘捕的風險。

該組織也提醒，過去若曾以不實社會安全號碼或假文件申領駕照，再次申請可能使問題浮現，應先諮詢律師。

許俊良指出，DMV屬於加州政府機關，與負責移民執法的聯邦機關分屬不同體系。依他目前接觸的情況，尚未見到當事人僅因申請AB60駕照，就被移民暨海關執法局（ICE）拘捕的案例。但這是他接觸案件的經驗，並不代表申請資料完全不存在被聯邦機關取得的風險。

州與聯邦分屬不同機關，並不代表資料完全不互通。依DMV公布的資料保護與揭露規則，部分駕駛紀錄可在法律允許的情況下，提供聯邦、州或地方政府機關；獲授權的執法機關也可因正在進行的調查查閱紀錄。

精華 FAQ

  • 律師建議先到DMV櫃檯說明自己原有身分與待審申請情況，必要時請主管協助檢視資料。若能確認合法居留狀態或審理銜接，部分案件可獲發短期臨時駕照。

  • AB60駕照不要求申請人提出合法居留證明，但仍要符合其他駕照申請條件。律師也提醒，申請AB60不代表一定沒有合法身分，是否辦理應依個案狀況評估。

  • ACLU提醒，DHS與ICE可能取得部分DMV資料，包括姓名、地址與照片，若本來就被鎖定，申請駕照可能增加被找到的風險；曾用假證件者更應先諮詢律師。

加州 移民 華人

上一則

花5.8萬買賓士車 DMV已過戶 卻突遭強制收回 原因…

下一則

瓊瑤女郎宋佳從演員變身作家 現身南加談創作

延伸閱讀

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼
同名同姓無辜挨罰、吊銷駕照 州議會新案促DMV核實身分

同名同姓無辜挨罰、吊銷駕照 州議會新案促DMV核實身分
持美駕照在中國能開車嗎？女被攔稱「兩國應比照辦理 」

持美駕照在中國能開車嗎？女被攔稱「兩國應比照辦理 」
曾登記為選民「不知情」 華女申請入籍被拒

曾登記為選民「不知情」 華女申請入籍被拒
檀香山迎換照潮 19日起臨時駕照改發紙本

檀香山迎換照潮 19日起臨時駕照改發紙本
第五巡迴法院推翻前判：非合法入境者無權要求保釋聽證

第五巡迴法院推翻前判：非合法入境者無權要求保釋聽證

熱門新聞

11月3日起，所有來美旅客登機前簽署健康聲明，確認21天內未曾到訪剛果。圖為美國入境示意圖。（記者邵敏／攝影）

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

2026-10-25 14:07
「加州全保」（Covered California）2027年取消部分投保人的保費補助。（記者邵敏／攝影）

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

2026-10-30 20:27
沿著Three Rivers Heritage Trail騎進匹茲堡，廖守三用Ride with GPS和Strava規劃每天的路線。（廖守三提供）

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

2026-10-28 20:12
Samuel Sey（右）與妻子Annie合影。Sey遭ICE拘留後，友人發起募款，協助其妻兒支付生活開銷及法律費用。（圖取自GiveSendGo募款頁面）

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

2026-10-26 14:00
一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
一名曾持美國出生證明的精神疾病男子遭ICE拘留近10個月，其公民身分仍有爭議。（示意圖，路透）

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

2026-10-28 14:23

超人氣

更多 >
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的