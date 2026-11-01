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惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

加州華男續駕照發現早被取消 有人日花上百元搭車通勤

記者劉子為/洛杉磯報導
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華人前往DMV更新駕照，被告知證件早在半年前已遭取消，但他表示從未收到紙本通知。...
華人前往DMV更新駕照，被告知證件早在半年前已遭取消，但他表示從未收到紙本通知。（受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

加州部分華人因移民文件待審或系統資訊未更新，續照時才發現駕照失效；有人被迫高額搭車，也有人在DMV協助下改辦普通駕照度過等待期。

加州，開車是許多人工作和生活不可或缺的一環。但當移民身分延期或轉換申請仍在等待，駕照能否更新、自己還能否開車，也成為部分華人的煩惱。有人續照才發現駕照早已被取消半年，有人每天花上百元搭車通勤，也有人順利改辦非REAL ID的駕照，度過等待期。

生活在洛杉磯的王先生目前處於F-1學生身分的STEM OPT延長實習期間。他表示，駕照原定今年10月底到期，但9月中旬前往蒙地貝婁（Montebello）的加州車輛管理局（DMV）續照時，卻被告知駕照4月就已被DMV取消，但他並未收到任何通知。

據他轉述，原因是DMV系統內原有的合法居留文件到期，資料沒有更新。他事前已通過線上學習課程，但工作人員稱結果須24小時才能進入系統，當天不能發臨時駕照，王先生的舊駕照和護照也被收走。

當王先生追問沒有臨時駕照如何開車回家時，對方竟回答：「沒什麼好擔心的，反正你4月駕照就不算數了。」隔天再次來到DMV，他才拿到臨時駕照，並取回前一天未歸還的護照；工作人員找了一圈，才在另一人的工作台上找到，這讓王先生感到無奈。

DMV去年底公告，部分REAL ID因舊系統設定，效期未與獲准居留期限一致，約32萬5000人須依通知換證，並免收相關費用。王先生猜測自己也屬於這批對象。

另一位華人林女士則表示，她目前正在申請O-1工作身分，但尚未拿到簽證，駕照也需要更新。她的律師建議她暫緩續照、最好不要開車，也不建議申請AB60駕照。

依DMV說明，AB60是加州依同名法案核發的駕照，讓無法提供合法居留證明、但能提出身分及加州居住證明，並符合其他申請條件的人，也能合法開車。持有這類駕照，不代表當事人沒有合法移民身分。不過，部分民眾認為辦理AB60會影響簽證審核或日後綠卡申請。

對林女士而言，暫停開車最直接的影響就是通勤費。她說，工作地點較遠，雖然不用天天去辦公室，但每次打車往返都要花150多元。為保住工作，雖然心疼，她仍得承擔這筆開銷。

與林女士一樣，劉女士也在等待新的身分申請核准。她表示，H-1B工作簽證原核准期限已過，延期仍待審，手上只有收件通知，尚未拿到新的核准通知。她原本擔心，無法提出新文件，可能就續不了駕照，影響每天開車上班。

劉女士說，實際到DMV辦理時，工作人員告訴她，雖然不能辦REAL ID，仍可辦普通駕照，沒有要求她補交其他文件。至於這是否屬於AB60駕照，她並不清楚。她也向律師確認，辦理普通駕照不會影響她的H-1B延期申請，能很快拿到新駕照。

精華 FAQ

  • 他原以為駕照10月底才到期，9月到DMV續照時卻被告知4月就已被取消。DMV說是系統內居留文件到期未更新，且他未收到相關通知。

  • DMV表示，部分REAL ID因舊系統設定，效期未與核准居留期限一致，約32萬5000人須依通知換證，且可免收相關費用，以修正資料不符的狀況。

  • 有些人依律師建議先暫停開車，也有人到DMV改辦普通駕照而非REAL ID。文中劉女士即順利辦到普通駕照，並確認不會影響H-1B延期申請。

加州 洛杉磯 華人

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