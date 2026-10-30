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麻醉女醫師上青天 周盈秋特技飛行奪獎

記者楊青／聖地牙哥報導
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降落傘穿在身上，駕駛艙沒有艙蓋，周盈秋參加Akrofest全美特技飛行公開賽極具...
降落傘穿在身上，駕駛艙沒有艙蓋，周盈秋參加Akrofest全美特技飛行公開賽極具挑戰。（圖／周小武提供）

AI摘要

文章摘要整理：

周盈秋白天任麻醉醫師與醫學院副教授，業餘投入特技飛行，短短3年便在Akrofest奪銅，並以飛行與健行平衡高壓生活。

白天，她是聖地牙哥加大（UC San Diego）醫學院副教授，也是一名麻醉醫師；工作之餘，她換上飛行裝備、背起降落傘，駕駛沒有機艙罩的雙翼運動飛機，在藍天中完成一連串精準而高難度的特技動作。

視頻來源：家長周小武提供，洛杉磯採訪中心後製

這不是電影情節，而是周盈秋（Kimberly周）的真實生活。10月22日至24日剛剛落幕的聖地牙哥博雷戈谷機場（Borrego Valley Airport）2026年Akrofest全美特技飛行公開賽中，周盈秋勇奪銅牌，不僅讓短短3年的飛行生涯飛向新高度，更在這項以男子占絕對多數的項目中大放異彩。

周盈秋駕駛大湖飛機參加Akrofest全美特技飛行公開賽，勇奪銅牌。（圖／周小武...
周盈秋駕駛大湖飛機參加Akrofest全美特技飛行公開賽，勇奪銅牌。（圖／周小武提供）

飛技精進 獲教練資格

「最初開始飛行，一是從小對翺翔藍天的夢想，二是為轉移工作壓力」，中國出生、聖蓋博谷長大的是周盈秋說，她的麻醉醫師工作需要高度專注，任何細節都不能掉以輕心，長時間處於高壓環境中，而飛行，則成了她重新調整身心、疏解壓力的方式。

周盈秋降落的瞬間，家人為她拍到的照片。（圖／周小武提供）
周盈秋降落的瞬間，家人為她拍到的照片。（圖／周小武提供）

她2021年開始學習駕駛飛機。她逐漸發現，飛行的魅力遠不只是從地面升上天空，更在於駕駛過程中的專注、判斷與挑戰，以及飛行圈裡結識許多紀律與勇氣超常的朋友。2024年，是周盈秋開始接受特技飛行訓練，短短兩年飛技精進。今年，她還獲得飛行教練資格。

沒有機艙罩 考驗膽識

周盈秋駕駛的大湖運動型飛機（Great Lakes Sport Trainer），與一般人熟悉的客機或小型私人飛機有明顯不同。

這是一款具有復古外形的雙翼飛機，上下兩層機翼、開放式座艙，讓飛行員直接面對迎面而來的氣流。與有完整機艙罩的飛機相比，駕駛者不僅更能直接感受飛行，也必須做好相應的安全準備。

周盈秋和她的大湖飛機。（圖／周小武提供）
周盈秋和她的大湖飛機。（圖／周小武提供）

每次起飛前，除嚴格檢查飛機的每一個部位和内部機械，是周盈秋直接將降落傘穿在身上，以備緊急情況使用。她解釋，特技飛行不是單純將飛機開上天空、做幾個翻轉動作。飛行員必須在規定空域內，按照比賽要求完成特定動作，精準控制飛機的姿態、方向與飛行軌跡，比如在空中急速上升或快速垂直下降時連續翻轉，或快速垂直下降後突然升空旋轉，或在空中表演高難度「落葉飄」。每個動作都可以讓人驚到停止呼吸，飛行難度非常高。

周盈秋登上大湖運動飛機準備起航。（圖／周小武提供）
周盈秋登上大湖運動飛機準備起航。（圖／周小武提供）

她笑言，每一位跨入Akrofest賽事門檻的飛行員，都可謂全美最頂尖的飛行高手。作為美國西海岸具有相當知名度的特技飛行賽事，由國際特技飛行俱樂部（International Aerobatic Club）第36分會聖地牙哥「錘頭鯊隊」（The San Diego Hammerheads）承辦。該分會自1975年起推動西海岸的精密特技飛行運動。

比賽每年在博雷戈谷機場指定的特技飛行空域舉行。飛行員必須在限定的三維空間中完成規定動作，裁判則依各項技術標準評分，考驗飛行員對飛機的控制能力、動作精準度與臨場表現。

熱愛健行 用雙腳丈量世界

特技飛行鍛鍊速度、力量與精準控制，健行則是是周盈秋戶外運動的另一最愛。每年休假，她背起行囊，走進世界各地的山野，挪威北部、義大利北部、瑞士山區、智利南部，以及越南的岩洞，都留下她探索世界的足跡。有時是數十哩，有時連續幾天上百哩。她在途中露營，連續數日野外生活，讓自己遠離城市的喧囂。

登山和健行，是周盈秋熱愛的另一項戶外運動。（圖／周小武提供）
登山和健行，是周盈秋熱愛的另一項戶外運動。（圖／周小武提供）

登山和健行，是周盈秋熱愛的另一項戶外運動。（圖／周小武提供）
登山和健行，是周盈秋熱愛的另一項戶外運動。（圖／周小武提供）

「飛行時，要在極短時間做出判斷，精確控制飛機；健行時，也必須提前安排路線、分配體力，並在漫長的行程中保持耐心，同時準備應付隨時可能出現的意外情況」，她說，兩種活動看似截然不同，卻都要求專注和紀律，以及面對未知的勇氣。她說，每次重返工作崗位，她總感到格外輕鬆愉快。

她冒險 父母驕傲又擔心

周盈秋的父母也是南加州華人社區活躍人士。父親周小武是南加中山大學合唱團的一員，近期參與演唱劉歡的代表作「好漢歌」，受到網友關注。母親海倫退休後周遊各地，幫助弱勢群體。

周小武說，工作再忙，女兒每個月都會抽空回家看父母，「最近一年多來，每次我都發現她在閱讀飛行包括特技飛行的資料」，兩個月前，女兒告知，她已經能夠獨自駕駛運動飛機進行特技飛行。近日女兒跟他說，下一次回聖地牙哥時，要帶老爸一起坐特技飛機。

周小武回憶，30多年前在中國時，他每天騎著自行車，載著女兒在街上兜風。沒想到30多年後的今天，女兒不但成為醫師，還教書育人，還要駕駛飛機帶老父親上天「耍特技」。

「雖說樂滋滋的，但想想要在天上翻跟斗，我嘴上回應女兒說好呀，心裡還是有點在打鼓」，他笑說，心情挺矛盾，一方面為女兒一步步走向更廣闊的世界感到欣慰；但女兒挑戰領域朝向高空特技飛行，難免多一分擔心。他說，作為父親，孩子的安全始終是心中最在意的事。

精華 FAQ

  • 她自2021年學飛，2024年開始受訓特技飛行，今年取得飛行教練資格，並在10月的Akrofest全美特技飛行公開賽中拿下銅牌，展現快速進步與實力。

  • 這架Great Lakes Sport Trainer是復古雙翼、開放式座艙的飛機，沒有機艙罩，飛行員需直接面對氣流，起飛前還要穿戴降落傘並仔細檢查機體。

  • 父親周小武既驕傲又擔心，雖然欣慰女兒從醫師成長為飛行好手，還想帶他上天體驗特技，但作為父親仍最在意她的安全與每次飛行風險。

聖地牙哥 洛杉磯

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