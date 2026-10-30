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聖蓋博市華女涉賣淫 被警包圍穿睡衣痛哭

記者王若然／聖蓋博報導
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警方停在院子裡的警車。（記者王若然／攝影）
警方停在院子裡的警車。（記者王若然／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖蓋博市一處民宅疑涉華人賣淫網絡，29日遭警方臥底突襲包圍，現場多名華女被盤問，1人穿睡衣痛哭；案件細節與是否有人被捕，警方暫未公開說明。

聖蓋博市一民宅29日遭裝甲車及大批警察包圍，本報記者在現場了解到，該處居民房涉嫌賣淫遭警方臥底突襲。至少三華女和一男性遭警察盤問，其中一年輕長髮華女被盤問時還穿著睡衣，掩面痛哭。

位於聖蓋博大道的一處民宅，當日上午遭數輛警車圍堵。一輛深色警察休旅車停進涉事民宅的院子，院子鐵門則被拆除靠在一邊的牆上。院子內警車旁依次坐著三名20至30歲的華女，警察逐一盤問嫌疑人，被問話者會被帶到房子另一側。警方盤問完一男子後，將其釋放，接著一身著桃紅色睡裙的長髮女子被單獨帶至一側，當被審問時，她掩面痛哭。

一名不願透露姓名的知情人士向本報表示，當天上午應該是警察臥底逮捕涉嫌賣淫者。這棟民宅為三臥室平層獨立屋，旁邊還有一處加建屋（ADU）。住宅裡住了三個長租客，房屋女主人和丈夫也住在這。這位知情人士稱，最近一、兩年開始，這裡疑似出現不正當性交易。女生有20多歲、30多歲和40多歲的，大概每兩周就會換一批，每個女孩子會持續待三、四天不等。不過這些說法未經警方證實。

據悉，屋主來自中國大陸，而在這裡涉嫌賣淫的女孩子們可能沒有合法身分。知情人士透露，很多女孩都是為賺錢養家，她們很不容易。

這處涉事住宅前方有大片土地，周圍設有鐵籬笆，並種有果樹、仙人掌等植被，從外面很難看清裡面的房屋，私密性極高。Zillow公開資料顯示，這處住宅總佔地7601平方英尺，房子前方與聖蓋博大道有75英尺距離，總深度150英尺。房子最近於2011年以83萬8000元成交。

當被問及發生何事，現場聖蓋博市警局警員表示無可奉告，稱可以聯繫聖蓋博市警局，記者希望留在該處採訪，卻被告知必須離開，否則可能影響辦案有一併被逮捕的風險。目前尚不清楚是否有人被捕。聖蓋博市警局暫未回應本報置評請求。

部分南加聖蓋博谷華人的涉嫌賣淫地點，似乎已由從前傳統按摩店，逐漸發展至隱蔽性更強的居民房。本報此前報導，蒙特利公園市警局今年5月突擊兩民宅，分別位於Florence大街以及Everett大街。根據法庭文件，該華人經營的賣淫網路，涉嫌將妙齡女送至民宅實施非法賣淫活動，有時每天甚至多達37人，且都是華人。

洛杉磯時報日前亦曾報導，有華人經營的賣淫網絡，遍布聖費南度谷（San Fernando Valley），至少有10多處。這些妓院設在外觀毫不起眼的郊區住宅內，經常以樹籬或圍牆遮蔽。經營者向顧客強調，整個服務過程重視隱私與安全。多名女性作證表示，她們是透過中國社群媒體微信招募而來。這個賣淫網絡還設有網站，為每個營業地點提供性服務「菜單」。服務價格從20分鐘140元的「基本服務」，到一小時300元的「豪華VIP套餐」不等。多名涉案人士已遭起訴，但負責掌控整個賣淫網絡的幕後主使，至今仍未落網。

一名仍穿著睡衣的長髮女在警察的盤問下掩面痛哭。圖片經過馬賽克處理。（記者王若然／...
一名仍穿著睡衣的長髮女在警察的盤問下掩面痛哭。圖片經過馬賽克處理。（記者王若然／攝影）

房子周圍是鐵絲網和植被。（記者王若然／攝影）
房子周圍是鐵絲網和植被。（記者王若然／攝影）

涉事房子周圍是鐵絲網和植被。（記者王若然／攝影）
涉事房子周圍是鐵絲網和植被。（記者王若然／攝影）

警方正在盤問涉事人員。圖片經過馬賽克處理。（記者王若然／攝影）
警方正在盤問涉事人員。圖片經過馬賽克處理。（記者王若然／攝影）

精華 FAQ

  • 29日聖蓋博大道一處民宅遭裝甲車與多輛警車包圍，警方疑似進行臥底查緝賣淫行動，並在現場盤問至少3名華女與1名男子。

  • 其中一名年輕長髮華女被單獨帶到一旁問話時，身穿桃紅色睡裙、掩面痛哭，顯示她在突襲過程中情緒十分激動。

  • 知情人士指該民宅近1、2年疑出現性交易，且南加部分華人賣淫點已從按摩店轉向更隱蔽的住宅，警方目前仍未公開完整案情。

租客 聖蓋博 賣淫

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