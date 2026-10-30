中國留學生「越獄45分鐘」被捕再加刑10個月

嚴曉琴（Xiaoqin Yan，音譯）服刑期間越獄，逃跑45分鐘後即被警方抓獲。日前，該女子因越獄罪被判處額外10個月監禁。（Montgomery拘留所）

AI摘要 文章摘要整理： 嚴曉琴因阿拉巴馬州教堂縱火與非法持槍被判102個月，2024年12月越獄45分鐘後落網，如今又因越獄罪再加10個月刑期。

一名中國女留學生 因縱火罪被判8年半監禁，她在聯邦監獄服刑期間試圖越獄，但逃跑45分鐘後即被警方抓獲。日前，該女子因越獄罪被判額外10個月監禁。

司法部 10月28日公告，32歲中國籍女子嚴曉琴（Xiaoqin Yan，音譯），因在阿拉巴馬州教堂縱火及非法持槍，被判102個月聯邦監禁。2024年12月10日，嚴曉琴從康乃狄克州丹伯里聯邦懲教所的衛星設施（Federal Satellite Low）逃脫。越獄約45分鐘後，她被抓獲。

根據聯邦監獄管理局文件，該設施是單層圍欄，使用隔間式住宿，額定容量為198人。與主監獄的雙層圍欄不同，這裡的物理屏障更為有限。事發後，嚴曉琴一直處羈押狀態。她於2026年4月10日承認越獄罪，該罪名最高可判5年監禁。10月28日，法官判她額外10個月監禁，意味著她原本102個月的刑期之上，又疊加新懲罰。

美聯社報導，越獄案發生在2024年12月10日晚7時左右，監獄工作人員發現安全警報啟動，得知有囚犯逃脫，隨後通知當地警方。當晚7時45分，警方找到嚴曉琴，並將她交還監獄。

據悉，嚴曉琴原有刑期來自一宗教堂縱火案，阿拉巴馬州中區聯邦檢察官辦公室資料顯示，2021年9月30日淩晨，蒙哥馬利（Montgomery）消防部門接報，前往市中心第一浸信會教堂（First Baptist Church Montgomery）滅火。火勢受到控制，無人傷亡，但教堂建築遭嚴重損壞。

檢方公布證據顯示，監控拍到一女子於火災發生前一天攜帶行李袋及塑膠袋進入教堂。案發當天凌晨2時後，錄像又拍到同一人從袋中取出銀色容器，在建築內多處點火。調查人員根據縱火者駕駛的車輛等線索，將嚴曉琴與本案聯繫起來。2021年10月4日，執法人員在蒙哥馬利一處住所逮捕嚴曉琴，並發現與監控錄像中相似的行李袋、衣物、汽油容器、引火物、打火機、以及一把手槍。

司法部指出，嚴曉琴持學生簽證入境，後簽證過期，案發時已逾期居留，她不能合法持有槍枝。2023年6月，聯邦陪審團裁定她縱火、以及非法居留期間持槍兩項罪名成立。關於嚴曉琴的縱火動機，公開的法庭記錄和官方聲明中未給出明確解釋。有報導提到，案發前她曾多次與教會工作人員發生衝突，表現出「奇怪的行為」，法官也曾下令對她進行精神鑒定，但未公開相關結論。