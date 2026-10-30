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黃仁勳防諜效應？矽谷AI公司教育員工別做「這些事」

頂尖AI公司防間諜 要求員工別做「這些事」

編譯陳盈霖／綜合報導
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由於職業敏感，頂尖AI公司員工成間諜目標。（美聯社）
由於職業敏感，頂尖AI公司員工成間諜目標。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

隨著AI競爭加劇，OpenAI與Anthropic加強保密與人身安全措施，要求員工避免外露識別並警惕間諜滲透、抗議威脅與實體攻擊。

紐約郵報報導，隨著人工智慧（AI）產業競爭愈來愈激烈，矽谷（Silicon Valley）頂尖AI公司高管與員工，如今成商業間諜與抗議人士鎖定目標。OpenAI與Anthropic等公司紛紛加強安全措施，教育員工提高警覺。

OpenAI要求員工不要於辦公室外穿戴任何印有公司標誌服飾；加強員工安全訓練，教育辨識可能以金錢、友誼或親密關係接近他們的間諜。甫提交上市申請，分析師預測其IPO規模恐打破紀錄的Anthropic，幾乎全面禁止員工使用印有公司標誌的周邊商品；提醒他們離開辦公場所時隱藏識別證。

總部位於巴洛阿圖（Polo Alto）的矽谷未來資本（Silicon Valley Future Capital）創始人、OpenAI及Anthropic投資人洪淼（Miao Hong）告訴紐約郵報，「我非常支持這種做法。」他表示，自己一再看過有人主動接近AI公司員工，試圖取得內部資訊。「人人都想了解尖端科技公司發展動態，他們想要第一手資料，但員工會避免談論。」

一名Anthropic員工的父親表示，兒子及同事下班後，幾乎不大談工作。這位要求匿名的父親說，「我也會提醒孩子小心，因他很容易成為目標。」

「間諜活動」在這些可能的安全隱患中居首位。OpenAI安全訓練課程警告，競爭對手或替流氓國家工作的間諜，可能會使出各種手段，從咖啡館偷聽到行賄，甚至利用戀愛關係。

華爾街日報（Wall Street Journal）曾報導，一名陌生人在舊金山一處遊樂場與OpenAI員工閒聊，隨後將話題轉向該員工的工作，據悉該陌生人是名間諜。公司也提醒員工，搭乘大眾交通工具時應使用有防窺膜的手機；離開會議室前擦掉白板上內容。

近期發生的一起案件，顯示此情況並非空穴來風。前OpenAI工程師，35歲沙烏地阿拉伯籍男子阿爾弗讚（Abdulrahman Alfozan）10月9日被捕。根據訴狀，他將一個錄音裝置包裹於衛生紙內，藏在高管會議室電視機後方。該公司已將其解僱，且因被認定有潛逃風險，目前仍被羈押。

總部位於聖荷西（San Jose）的JPT安全公司（JPT Security）指出，針對尖端科技公司高管的間諜行為，多半從社交工程（Social Engineering）開始，「不法人士會製造各種理由接近高管、員工或其家人。」

身處AI這類充滿爭議產業的員工，也可能成為異議者目標。保險科技創投公司Corgi執行長拉夸（Nico Laqua）指出，公司於舊金山經營的24小時營業咖啡店外，經常有路人大聲叫喊、咒罵，「有些人將當地租金上揚與用水量增加歸咎於AI。」

今年3月，部分激進份子在OpenAI與五角大廈達成國防合作協議後，在該公司舊金山辦公室外人行道寫下「是不是該辭職了？」、「你會監視自己鄰居嗎？」等標語。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）位於舊金山的住家，也於今年4月兩度成為攻擊目標。一名嫌犯朝他家投擲汽油彈，威脅燒毀OpenAI總部。兩天後，另兩名嫌犯在其住家外開槍。三人均被逮起訴，但都不認罪。

Anthropic在向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO申請文件中指出，公司用於員工的「個人安全服務」（Personal Security Services）支出達270萬元，包括執行長阿莫戴（Dario Amodei）。

與此同時，上述Anthropic員工的父親表示，因作關係，兒子很難判斷誰值得信任，無論是派對或尋找對象。「人們關注的都是你任職的公司與財富，忽略了你的品格與價值觀。」

精華 FAQ

  • 因AI競爭激烈，兩家公司高管與員工都可能成為商業間諜、抗議人士或其他威脅的目標，所以要求員工提高警覺並減少外露資訊。

  • OpenAI要求員工不要在辦公室外穿戴公司標誌服飾；Anthropic幾乎禁止使用印有標誌的周邊，並提醒離開辦公場所時隱藏識別證。

  • 報導提到前OpenAI工程師被控在會議室藏錄音裝置，也提及OpenAI員工遭陌生人接近蒐集資訊，甚至公司高管住家曾遭汽油彈與槍擊攻擊。

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