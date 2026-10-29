台男辭工程師 騎自行車62天橫跨美國 住宿費只花300元

聖塔莫尼卡碼頭的66號公路終點標誌前，廖守三舉著紙板留影。（廖守三提供）

AI摘要 文章摘要整理： 廖守三辭去工程師工作，花62天騎自行車橫跨美國，靠互助平台與各地華人接待，住宿費僅300多元，也在旅途中重新認識自己。

台灣28歲青年廖守三今年辭去軟體工程師工作，決定完成醞釀四、五年的旅行計畫，騎自行車橫跨美國。他從小喜歡體育與歷史，尤其對美國早期移民 從東岸向西拓荒的故事感興趣，希望透過騎車走訪各地，重新思考興趣與未來方向。他一路的住宿費僅花費300元，期間更感受到陌生車友與台灣同鄉熱情接待。

沿著Three Rivers Heritage Trail騎進匹茲堡，廖守三用Ride with GPS和Strava規劃每天的路線。（廖守三提供）

整周吃漢堡薯條 吃到想哭

為節省住宿費，他透過單車旅人互助平台Warmshowers聯繫車友，陸續找到20多晚免費住宿。有些屋主不僅提供床位、淋浴與洗衣設備，還準備晚餐招待。只要有空，他便查看未來一、兩周可能經過的城鎮，逐一傳訊詢問能否借宿。他形容，這個過程有點像投履歷，寄得愈多，獲得回覆的機會也愈高。搭配沿途露營，扣除與女友同遊期間的住宿開銷，單車旅程的住宿費僅花300多元。

在Instagram及Threads分享旅程後，也陸續有住在聖路易、堪薩斯州曼哈頓、丹佛、拉斯維加斯，以及加州蘋果谷、洛杉磯的台灣人邀他借宿，還有人特地準備滷雞腿、滷肉飯、鹹酥雞等家鄉料理。「一整周都在吃漢堡、薯條，吃到這些真的會想哭。」長時間在外騎車，能在陌生城市吃到熟悉台灣味，成了旅途中格外珍貴的回憶。

借宿受到熱情招待

借宿時與屋主的交流，也讓他對美國有了不同認識。他曾連續兩晚分別住進川普支持者與反川普人士家中，兩屋主政治立場截然不同，卻都親切有禮、熱情待客。這讓他發現，即使看法不同，仍能從單車、旅行與日常生活找到共同話題，不必因政治立場就否定一個人的其他面向。面對面交流時，人與人的相處，往往沒有網路上那麼多對立。

密蘇里州聖路易是廖守三橫跨美國的中點，出發前他只規劃好前兩周到這裡的行程。（廖守三提供）

一路親自騎過，也讓他更清楚感受各地城鎮密度、居民背景與生活方式的差異，看見大城市外未曾接觸的美國。這趟旅程也讓他暫時離開熟悉的生活步調，重新思考自己的興趣與未來方向。沿途持續拍影片、記錄每日經歷，除替自己留下回憶，也希望讓有意挑戰的人了解，長途單車旅行每天可能遇到什麼、該如何準備。若有人因此受到啟發、付諸行動，對他而言也是旅程的意義。

對想嘗試長途騎乘的新手，他建議先從兩、三天開始，再逐步延長至一周、兩周，別一開始就把強度拉得太高。他坦言，沿途要求自己每天都要前進，有時反而難以享受騎車的樂趣，完成目標後，甚至暫時不想再碰單車。若想安排短程挑戰，他推薦洛杉磯沿海通往聖地牙哥的路線，風景優美，補給也相對方便。這趟62天的旅程雖未讓他找到所有人生問題的答案，卻已讓他更了解自己。