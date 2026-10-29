歷經酷熱、雷雨、美麗風景 台男從紐約騎車到洛杉磯感受深

從紐約騎單車橫跨美國的台灣軟體工程師廖守三，分享62天的旅程經驗。（記者張庭瑜／視訊截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 來自台灣的廖守三用55天獨騎橫跨美國，途中歷經高溫、雷雨與車故障等考驗，最終從紐約騎到洛杉磯再南下聖地牙哥，完成長途冒險。

原本鮮少騎車，連帳篷都沒搭過；來自台灣的廖守三今年夏天卻獨自騎單車橫跨美國，花55天從紐約騎到洛杉磯 ，再南下聖地牙哥 。帶著約20公斤行李上路的他，沿途歷經酷熱、雷雨、冰雹與單車故障，一度累得想放棄。

行經賓州匹茲堡市區，廖守三的行李連同裝滿的水約20公斤，出發前他把裝備減到最少。（廖守三提供）

從8月2日離開紐約，到9月25日抵達洛杉磯，前後共55天，期間也曾在科羅拉多州 與女友同遊四天。之後在洛杉磯停留遊玩三天，再花兩天騎到聖地牙哥，並在當地玩兩天，整趟旅程合計62天。

在路上的日子，他通常清晨6時至6時30分起床，吃早餐、收帳篷後，上午8時左右出發。每天實際騎乘約四個半至五個小時，加上休息與補給，從出發到抵達當天目的地，往往得花七小時。遇上高溫或路程較長，就得提早動身。行經猶他州部分缺乏補給站的路段前，他會備妥約五公升飲水與當天食物，提前下載離線地圖，並盡量將過夜地點安排在有人居住的小鎮。

抵達洛杉磯後，廖守三再騎到聖地牙哥，在港邊的「無條件投降」（Unconditional Surrender）雕像前留影。（廖守三提供）

抗高溫怕打雷曾想放棄

堪薩斯州的大草原上，氣溫一度達攝氏38度，沿途幾乎沒有樹蔭，想找地方躲太陽都難。他一邊告訴自己，撐過這段就會好一點，一邊想著抵達後要吃冰淇淋、喝可樂犒賞自己，讓雙腳繼續踩下去。比高溫更讓他害怕的是打雷。有次在空曠路段遇上雷雨與冰雹，四周缺乏遮蔽物，腦中不斷浮現先前在網路看過有人遭雷擊的畫面，只能想著親近的人，設法分散恐懼。

全程唯一一次真正想放棄，也發生在堪薩斯州。當時已騎了20多天，疲勞不斷累積，當天又頂著高溫騎約130公里，偏偏單車變速系統故障，無法切換至較省力的小齒盤，上坡格外吃力。好不容易抵達小鎮，最便宜的住宿也要100多元，他猶豫後仍決定省下這筆錢，吃完麥當勞便到公園過夜。

在公共廁所擦澡，他忍不住自問：「我到底在這裡幹什麼？」想到紐約原本舒適的家，一度打算再騎幾天到丹佛就結束旅程。當晚將心情寫上社群平台，不少朋友與網友留言鼓勵。隔天睡醒，體力與情緒逐漸恢復，再看著這些留言，他決定繼續前進。

說起沿途風景，廖守三最喜歡猶他州，紅、黑、綠、黃交錯的岩層與奇特地形，都讓他印象深刻。其次是科羅拉多州，9月初山區部分樹葉已轉黃，涼爽天氣與山城景色，帶來不同於荒漠的感受。

科羅拉多州海拔11990英尺（約3655公尺）的Loveland Pass，位於大陸分水嶺。科羅拉多州是廖守三心中僅次於猶他州的最愛。（廖守三提供）

行前準備有疏漏

雖有跑馬拉松訓練的底子，他卻從未騎車環台灣，來美後更少騎車。6月底買車後，平日有空就騎兩小時，周末拉長至四、五小時，曾從紐約騎往費城，完成近200公里的單日騎乘，再搭火車回家，藉此確認能否應付長距挑戰。搭帳篷則從住家後院練起，他向朋友借來帳篷，反覆搭設、錄影計時，並透過網路影片與部落格研究裝備。

行李雖盡量精簡，加上飲水後仍重約20公斤，再算上10.5公斤的單車，合計超過30公斤。有些東西直到上路才發現少帶。東岸經常下雨，每次收帳篷都濕答答，讓他體會露營防水墊的重要。他也想補上一套簡便鍋具，早上若能煮水泡杯熱咖啡、煎顆蛋，對連日奔波的旅人而言，就是一種享受。

橫越大半個美國後，廖守三抵達聖塔莫尼卡碼頭，手持「NY→CA by bike」紙板留影。（廖守三提供）

他透過Ride with GPS及Strava規畫路線，以每天騎110至120公里為目標，出發前只排定前兩周抵達密蘇里州聖路易市的行程，之後再依天氣、沿途遇到的人與想去的城市調整。原本打算以洛杉磯為終點，但在規畫行程、查詢機票時，發現從聖地牙哥飛回紐約較便宜，加上朋友推薦當地的墨西哥料理與海灘，便決定加碼，抵達洛杉磯後繼續南下。