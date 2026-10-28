華人建新屋花2年通過市府批准 因鄰居不滿又要重來

位於508 Gerona Ave的新房設計草圖。（取自聖蓋博市府網頁）

AI摘要 文章摘要整理： 聖蓋博華女Kho新屋案雖歷經兩年審查通過，卻在鄰居以不符歷史風格上訴後，被市議會3比2推翻並要求重畫。

聖蓋博 華女Kho想在原本土地上蓋一棟新房，經過市府兩年審查、批覆以及多次新房圖紙修改，終於在今年9月通過審批。然而還未來得及施工，就遭周邊部分鄰里反對，原因是與聖蓋博歷史風格不符。在近日的市議會上，市議員最終以3比2，通過了鄰里對該建案的上訴，意味著房屋的建築草圖又被打回重畫，並要求加入更多鄰居意見。

在10月20日的聖蓋博市議會上，屋主及其設計方代表與抗議的上訴鄰居展開辯論，五名市議員亦有各自看法，會議開了四個多小時。根據市府公開資料，這處位於508 Gerona Ave的獨立屋，原屋建於1938年，佔地8247平方英尺，為單層房屋。根據建造方案，屋主想要拆掉舊有房屋，建造一棟全新雙層獨立屋，保留原有的車庫。

建案被指不符住宅歷史風格

根據市府資料，該建案在市府開發審議委員會（DRC）進行了三次審議，分別是6月22日，8月24日以及9月28日，並最終以4比0通過設計方案。期間，方案申請方針對鄰居提出的關於隱私及設計疑慮進行修改，包括將二樓樓台面積由155平方英尺縮減至63平方英尺，並提出綠植遮蔽，空調隔音改善，減少二樓窗戶數量等方案。

然而，該方案在開發審議委員會通過後，數名鄰居向市府申訴。根據申訴發起人Doan，開發審議委員會討論期間的方案改變，只是解決部分鄰里意見，但該建案最主要的問題，是違背聖蓋博市住宅的歷史風格。她說，符合該風格的房屋最高只能是1.5層，而不是2層。她並提議市府出台具體、客觀的住宅風格指導，為後續城市未來新建住宅引航。當被問及為何不在該建案於開發審議委員會階段提出異議時，她稱委員會缺乏足夠的民眾溝通工作，民眾意見並未足夠體現在會議討論中。當晚有約70人連署反對建案。

部分議員認過審生變有損信心

在20日市議會上，市議員以3比2通過申訴，其中吳程遠和丁言愉投否定票。支持將建案打回重新討論的曼查卡（Denise Menchaca）表示，希望歷史保存委員會可以參與住宅設計，保證住宅符合聖蓋博歷史風格。表示贊成的赫喬治（Jorge Herrera Ávila）說，理解民眾擁有自己土地，實現蓋更大房子的美國夢，但也要聆聽社區意見，將聖蓋博的歷史風格和諧融入進住宅設計。

吳程遠說，我們不是要在這裡決出誰輸誰贏。尊重鄰居的合理關切和保障屋主依照法規興建住宅的權利，兩者互不衝突。不過他也質疑，若符合現行規範仍無法獲得穩定的審查結果，未來屋主如何建立信心？這會影響未來居民如何看待市府的建築審查制度。他還說，屋主在購買土地、聘請建築師、申請建築許可及修改設計過程中，往往已投入大量資金和時間。審查程序若不斷延長，將增加貸款利息、保險、持有成本及建築費用，也可能影響未來居民改善自有住宅的意願。

丁言愉保有相似看法，他表示，若屋主遵守所有市府法規，並已通過建案，仍被駁回，有損市府公信力。

除對建案設計的討論，市府當晚還對申訴者提出的申訴申請費減免進行表決，最終以4比1通過。吳程遠對減免提出反對，認為市府應建立一致的費用處理原則，避免因個案區別對待。

10月20日的市議會開四個多小時，討論建案上訴議程。（取自聖蓋博市府網頁）