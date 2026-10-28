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每年千元退休儲蓄補助計畫 明年上路

記者王若然／洛杉磯報導
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2027年起，聯邦政府推出「儲蓄者配對（Saver's Match）」計畫，最高...
2027年起，聯邦政府推出「儲蓄者配對（Saver's Match）」計畫，最高可獲50%儲蓄配對。（示意圖取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

IRS宣布2027年起上路的儲蓄者配對計畫，針對中低收入者退休供款提供最高50%、每年上限1000元的直接入帳補助，2028年報稅時須主動申請。

國稅局IRS）近日在官網公布「儲蓄者配對（Saver's Match）」的詳細說明。自2027年起，聯邦政府將為中低收入民眾存入退休帳戶的金額提供最高50%的配對資金，每人每年上限1000元，款項將直接存入當事人指定的退休帳戶，與本人的存款一同增值。

根據國稅局網站及「樂活50加」公眾號文章，這項新制專為低收入及中等收入族群設計，目的在協助民眾累積退休儲蓄。符合資格者在2027年向退休計畫或個人退休帳戶（IRA）供款後，可於2028年申報2027年度聯邦所得稅時一併申請「儲蓄者配對」。已婚合併申報的夫妻，雙方可各自適用配對。

這項2027年施行的「儲蓄者配對」將取代現行的「儲蓄者抵免額（Saver's Credit）」，適用於退休計畫及IRA的供款。國稅局指出，自2027稅務年度起，同一類供款不能同時領取兩項優惠。唯一例外是ABLE帳戶（身心障礙者儲蓄帳戶）：配對計畫不適用於ABLE帳戶，因此向ABLE帳戶供款者，仍可能申請儲蓄者抵免額。

與抵免額不同的是，配對資金直接存入退休帳戶，而且即使申請人幾乎不必繳納聯邦所得稅，仍可符合資格。申請人必須同時符合的條件包括：有向退休計畫或IRA供款，無最低金額限制；在該稅務年度結束前年滿18歲等，具體資格可前往國稅局官網https://www.irs.gov/credits-deductions/savers-match

能否獲得儲蓄金配對、以及配對比例多寡，取決申請人的報稅身分及「修正後調整總收入（MAGI）」。在這項計畫中，MAGI是以調整總收入（AGI）為基礎，再加回稅前退休供款、部分海外所得排除額等項目。以2027年度的門檻為例，夫妻聯合報稅，如果MAGI不超過4萬1000元，則可獲最高50%的配比。詳見國稅局截圖。

小額儲蓄也能累積。國稅局舉例：若民眾在2027年每月存入20元，全年共240元，且符合全額配對資格，聯邦政府將再加碼120元，第一年即可累積360元的退休儲蓄。國稅局以每年6%的增長率試算指出，若每年持續供款並維持資格，長期下來的複利效果相當可觀，並鼓勵民眾越早開始越好。

如何準備與申請？國稅局強調，民眾在2026年不需採取任何行動，配對只適用於2027年起的退休供款。2027年可做的準備包括：已有合格退休計畫或IRA者，開始或持續供款。合格計畫包括401(k)、403(b)、政府457(b)計畫，以及傳統或Roth IRA；無法參加雇主退休計畫、也沒有IRA者，可開立新的IRA帳戶；

2027年度的收入門檻。（國稅局）
2027年度的收入門檻。（國稅局）

妥善保存供款紀錄

到2028年，申請人須隨2027年度聯邦報稅表一併提交「8880-A表（Form 8880-A）」，才能領取配對。國稅局提醒，配對不會自動發放，必須主動申請。

國稅局提醒，退休帳戶資金是為長期儲蓄而設，若在59歲半之前提領，可能須負擔額外稅款並受到限制。

精華 FAQ

  • 這項新制自2027年起實施，政府會依符合條件者的退休供款提供最高50%配比，補助金不會直接給現金，而是存入指定退休帳戶，與原有存款一起增值。

  • 只要在該年度有對退休計畫或IRA供款，且於稅務年度結束前年滿18歲，就有機會申請；實際可得比例還會依報稅身分與MAGI而定，低中收入族群最受惠。

  • 民眾需在2028年報2027年度聯邦所得稅時，隨表提交8880-A表主動申請，配對不會自動發放；它將取代儲蓄者抵免額，但ABLE帳戶供款仍可申請抵免額。

國稅局 IRS 退休

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