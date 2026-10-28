ICE遠至數百哩外放人 移民身無分文、手機電量不足 回不了家
ICE被指在加州拘留中心把來自多州的移民釋放到遠離家鄉的地方，造成他們身無分文、難以返家，當地官員與倡議者要求立即說明並停止。
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ICE被指在加州拘留中心把來自多州的移民釋放到遠離家鄉的地方，造成他們身無分文、難以返家，當地官員與倡議者要求立即說明並停止。
美國民選官員和移民權益倡導者表示，移民暨海關執法局（ICE）一直在加州佛萊斯諾（Fresno）和貝克斯菲（Bakersfield） 的拘留中心，釋放加州以外的被拘留移民，這些移民來自多達29個州。他們在加州獲釋後，被困於離家數百哩的地方，身無分文或行李，陷於困境中。
沙加緬度蜜蜂報（Sacramento Bee）報導，上述民選官員和移民權益倡導者並指出，這些被拘留者當中，有些甚至來自遠至美國東岸，有時會在深夜被釋放到加州中央谷地的城市，而且手機電量不足。
佛萊斯諾民主黨眾議員Jim Costa表示，這種做法「毫無道理」。佛萊斯諾縣監事Luis Chavez表示，ICE明知但故意將移民送到「他們沒有安全保障，沒有家人」的地方。亦有律師報告稱，ICE最近拒絕律師探望一些在加州寇恩縣（Kern County）的被拘留者，其後更把他們轉移到德州。Chavez說：「這種做法太殘忍了，我們必須制止。」
報導稱，將被拘留的移民釋放到遠離其家鄉的城市，這跟同為共和黨人的佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）和德州州長艾伯特（Greg Abbott）過去幾年授權的做法類似，即用飛機或巴士運送被拘留移民到老遠的地方，包括華盛頓特區、紐約、洛杉磯及前總統歐巴馬的度假勝地麻州瑪莎葡萄園（Martha's Vineyard）。
協助加州中央谷地新移民及邊緣人士的組織「山谷觀察網絡」（Valley Watch Network），其項目經理Zaragoza-Yáñez表示，該組織已幫助來自29個州的移民在加州中央谷地獲釋後返回家園。她說，這些被拘留移民獲釋時有的帶著所有個人物品，有的身無長物。他們的家人通常能替他們購買機票回家，其組織亦正在籌款協助他們買機票、餐食和預付費電話。
ICE和美國國土安全部尚未就此事件作出回應。
在本周一（26日），弗萊斯諾地區官員與來自聖塔芭芭拉的民主黨眾議員Salud Carbajal和「山谷觀察網絡」（Valley Watch Network）的Zaragoza-Yáñez舉行記者會，要求ICE在10月30日前，就其自10月5日起在加州中部地區出現的逮捕行動激增作出解釋。
Costa表示，他上周前往弗萊斯諾市中心的ICE辦公室進行監督，在那裡與一名來自非洲的男子交談過，這男子合法來到德州求學，並生活了多年後被拘留。拘留期間，他非常害怕簽署任何文件，此時即將獲釋。Costa就此詢問ICE人員，但「完全不明白他們究竟想達到什麼目的」。
這些移民常被放在離家數百哩的中央谷地城市，手上沒有錢、行李不足，部分還在深夜、手機電量不足時獲釋，難以聯繫家人或安排交通。 佛萊斯諾民主黨眾議員Jim Costa與縣監事Luis Chavez都批評做法毫無道理且太殘忍，認為ICE明知當地缺乏安全與支持，仍把人送到外州移民無依的地方。 山谷觀察網絡已協助來自29個州的移民返家，並透過籌款提供機票、餐食與預付費電話。許多人的家人也會幫忙買票，讓他們能儘快回到原居地。
精華 FAQ
這些移民常被放在離家數百哩的中央谷地城市，手上沒有錢、行李不足，部分還在深夜、手機電量不足時獲釋，難以聯繫家人或安排交通。
佛萊斯諾民主黨眾議員Jim Costa與縣監事Luis Chavez都批評做法毫無道理且太殘忍，認為ICE明知當地缺乏安全與支持，仍把人送到外州移民無依的地方。
山谷觀察網絡已協助來自29個州的移民返家，並透過籌款提供機票、餐食與預付費電話。許多人的家人也會幫忙買票，讓他們能儘快回到原居地。
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