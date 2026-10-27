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陪讀媽以為兒叛逆 警察上門才知竟是為幫派偷包裹

記者張宏／洛杉磯報導
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華人青少年被幫派利用，心甘情願成為包裹盜竊取貨工具人；示意圖。（AI生成圖）
華人青少年被幫派利用，心甘情願成為包裹盜竊取貨工具人；示意圖。（AI生成圖）

AI摘要

文章摘要整理：

華人母親原以為兒子青春期叛逆，直到警方上門才發現他被幫派利用參與包裹盜竊；專家提醒家長留意孩子社交與異常行為。

中國母親來美陪讀孩子，卻不知孩子在暗中做幫派送貨工具人。華人刑事律師鄧洪近日分享一起華人青少年被幫派利用，心甘情願成為其包裹盜竊取貨工具人的案件。幫派借助社交平台招募誘惑青少年，成年人負責資金、車輛、銷贓和犯罪策畫，未成年人則作為代罪羔羊來執行。

鄧洪表示，孫太太沒有工作，每天的生活重心就是接送孩子、照顧起居，希望兒子將來考上一所好大學。兒子進入青春期後，開始結交年長朋友、經常夜不歸宿，回家時身上不時帶有酒味或大麻味，學校也屢次通知他遲到、曠課，成績不斷下滑。

孫太太多次勸說，母子關係卻愈來愈緊張。她一直以為這只是青春期叛逆，直到一天深夜，警方持法院簽發的搜查令上門，在兒子的房間裡發現大量來歷不明的包裹、數把鑰匙及2000多元現金。警方循線調查，又找到另一處存放大量包裹的地點。

這類犯罪並非青少年臨時起意偷竊，而可能涉及成年人有計畫招募未成年人。作案者跟蹤亞馬遜及其他快遞公司的送貨車，待快遞員將包裹放在住宅門口後，再由車上的青少年迅速下車取走，成年人則留在車內負責開車、選擇目標及處理贓物。

鄧洪表示，部分犯罪集團可能利用未成年人對法律不了解，以「你未滿18歲，不會有什麼大事」等說法降低其戒心。然而未成年人並非不需要承擔法律責任，涉案後仍可能面臨青少年司法程序、拘留及矯治安置等後果，具體取決於案件情節及適用法律。青少年一旦深入犯罪圈子，控制方式可能從金錢誘惑轉為威脅恐嚇，例如以掌握家庭住址或共同犯罪證據迫使孩子繼續參與。如果孩子同時接觸大麻、搖頭丸等毒品，或陷入債務與暴力威脅，想要退出可能更加困難。

尤其要注意的是，新型犯罪網絡未必像傳統街頭幫派一樣有固定堂口、幫派名稱或明顯地盤，而可能透過學校、社交媒體、微信群及朋友介紹形成鬆散網絡。亞裔青少年可能因此被吸收參與包裹盜竊、信用卡盜刷、毒品交易、入室盜竊，甚至更嚴重的暴力犯罪。

他特別提醒華人家長，不能只關注孩子的成績，卻忽略其校外社交圈。孩子突然夜不歸宿、頻繁曠課、身上有酒味或大麻味，無法解釋突然增加的現金、名牌服裝及電子產品，房間出現大量不明包裹，或頻繁與年齡明顯較大的成年人交往，都值得警惕。這些現象不一定代表犯罪，但若同時出現多項異常，家長就應及早介入，了解孩子的交友情況，並與學校保持聯繫，必要時尋求專業協助。

精華 FAQ

  • 他們被社交平台或熟人引入犯罪圈，負責在快遞員放下包裹後迅速下車取走貨物；成年共犯則負責開車、選目標與處理贓物，讓未成年人充當前線工具人。

  • 她把兒子夜不歸宿、曠課、成績下滑，以及身上有酒味或大麻味，誤認為只是青春期叛逆；直到警方持搜索令上門，才知道情況遠比想像中嚴重。

  • 若孩子突然頻繁夜不歸宿、曠課、接觸年長人士，或出現不明現金、名牌物品、大量包裹、酒味與毒品氣味，都應提高警覺，儘早與學校及專業人士聯繫。

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