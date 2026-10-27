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曾登記為選民「不知情」 華女申請入籍被拒

記者邵敏／洛杉磯報導
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持綠卡華人女性申請入籍時，被發現曾登記為選民；示意圖。（取材自Pexels）
持綠卡華人女性申請入籍時，被發現曾登記為選民；示意圖。（取材自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

南加華女A女士申請入籍時被查出曾疑似誤登記為選民，雖未投票且稱不知情，仍面臨撤件或被拒風險，律師籲綠卡持有人及早核實選民紀錄。

南加一名持有綠卡華人女性，近日申請入籍時，移民官發現她曾登記為選民。當事人表示自己並不知情，也沒有實際參與投票，移民官提出目前有兩種處理方向：當事人可以選擇撤回入籍申請；或者繼續申請，但恐被拒。

據鄧洪律師介紹，當事人A女士最初以留學生身分來到美國，後來與公民結婚後取得綠卡。持有綠卡三年後，A女士依據相關規定，提交N-400入籍申請。沒想到，移民官審查申請時發現，她在兩年前更新駕照期間，疑似透過加州車輛管理局（DMV）的相關程序登記為選民。

線上申請駕照 疑操作時誤選

「她當時在網上申請駕照，更新時可能操作錯誤，把自己登記為選民。」鄧洪表示，加州駕照申請及更新程序涉及選民登記選項，申請人若在操作時誤選相關項目，或未充分理解頁面內容，就會在不知情的情況下留下登記紀錄。鄧洪指出，A女士並非公民，只持有綠卡，不符合選民登記資格。面對移民官的質疑，A女士解釋，自己並不知道曾註冊過選民登記，也沒有參加任何投票。「當事人曾經收到過選票，但她將選票丟棄，並沒有使用過。」

據加州州務卿辦公室的規定，登記為選民必須是美國公民，並符合其他法定資格。移民局現行政策也指出，非公民若明知自己沒有資格，卻違法登記為選民，或在非公民身分下違法投票，可能影響入籍申請中有關良好道德品格的審查。

鄧洪表示，本案中，聯邦政府已獲取A女士曾經登記為選民的名單。但因當事人沒投過票，移民官目前提出兩種處理方向：一是撤回目前的N-400入籍申請，先查清楚選民登記問題，再考慮重新申請，可能涉及重繳申請費；二是繼續申請入籍程序，但移民官恐會拒絕此次申請。

鄧洪指出，如果當事人實際投過票，案件可能面臨更嚴重的移民法律審查，甚至被轉交移民法庭。「因為非法投票是聯邦重罪，違法投票，可能帶來嚴重的刑事及移民後果。」不過，是否會被拒絕入籍、啟動遞解程序或影響綠卡身分，必須由有關機關依據具體事實和法律決定，並非只要出現選民登記紀錄，就必然導致取消綠卡或被驅逐出境。

持綠卡者若收選票 應核實

USCIS於2025年更新的政策指引，明確涉及入籍審查中的虛假公民身分聲明、違法選民登記及違法投票等問題。官方指引也要求移民官根據個案證據進行評估，包括申請人是否明知登記、是否作出公民身分聲明，以及相關登記或投票行為是否違反適用法律。

鄧洪提醒，綠卡持有人若收到選票，或發現自己可能在更新駕照時被錯誤登記為選民，不應置之不理，也不應自行假定問題已經解決。應盡快保存駕照更新申請、選民登記通知及相關信件，並向選舉部門核實登記紀錄；若正在申請入籍，或擔心登記可能影響移民身分，應盡早諮詢熟悉移民法及選舉法的律師，評估適當的更正與處理方式。

精華 FAQ

  • 因移民官審查N-400時發現，她在更新駕照過程中疑似透過DMV程序登記為選民。由於她當時並非公民、沒有選民資格，因此成為入籍審查的疑點。

  • 移民官目前提出2種方向：其一是先撤回N-400申請，釐清選民登記問題後再重新申請；其二是繼續完成入籍程序，但此次申請可能因紀錄問題而被拒。

  • 應先保存駕照更新、選民登記與信件等資料，再向選舉部門核實紀錄；若正申請入籍或擔心身分受影響，應儘早諮詢熟悉移民法與選舉法的律師。

綠卡 華人 移民

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